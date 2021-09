Ještě předtím ho ale čekají dvě utkání kvalifikace o mistrovství světa, ve čtvrtek nastoupí v Ostravě proti Bělorusku a tři dny na to hraje v Belgii.

„Bylo by super, kdybych nastoupil, i třeba jen na pár minut,“ zasnil se 27letý pravý bek Milan Havel, který může hrát i přes nohu na druhém kraji obrany. Tak jako to měl v reprezentaci plzeňský rodák David Limberský. „Vždyť i já jsem do Viktorky přicházel levý bek,“ připomněl Havel v nedávném rozhovoru.

Milan Havel se dočkal premiérové pozvánky do reprezentace.Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

A jaká byla jeho první reakce, když se minulý týden dozvěděl, že je v nominaci národního týmu? „Byl jsem zrovna v Plzni na stadionu, když mi volal trenér Šilhavý. Byl jsem překvapený, ale samozřejmě strašně rád,“ popisoval obránce plzeňské Viktorie a teď už i české reprezentace.

Už má za sebou první tréninky s národním týmem i přesun vlakem do Ostravy. „Je to úžasné, snažím se užít každou vteřinu, co jsem tady. Kluci jsou super, přijali mě celkem dobře, v tom problém není, některé z nám z jednadvacítky – Aleš Matějů, Tonda Barák, Michal Sáček,“ připomněl svoji účast na malém Euru v Polsku před čtyřmi lety.

A teď jste v dospělé reprezentaci, jak vnímáte svoji pozici? Cítíte šanci, že byste se mohl dostat i na hřiště?

To je spíš otázka na trenéra, nechtěl bych to moc rozebírat. Já jsem hlavně rád, že jsem tady. Samozřejmě do toho dám v tréninku všechno. A když přijde šance v zápase, budu šťastný. Bylo by super, kdybych odehrál i jen pár minut a měl na co vzpomínat.

V Plzni patříte ke stabilním hráčů, byl jste i v mládežnických výběrech. Snil jste o reprezentačním áčku?

O tom sní asi každý kluk od malička… Ale abych řekl pravdu, nedávno mi bylo sedmadvacet, takže už jsem to ani moc nečekal. Nebo jinak, určitě to nebyl můj prioritní cíl, nominace přišla znenadání. Na začátku přípravy jsem navíc podstoupil operaci menisku, v létě jsem tak řešil úplně jiné problémy. A sešlo se to takhle (úsměv). Je to krásné a hlavně motivace do další práce.

Jako první vás čeká Bělorusko, doma bychom měli být favorit. Souhlasíte?

Budeme favorit. Ale víme, jak to je. Fotbal se strašně vyrovnává, nesmíme nic podcenit, což určitě neuděláme. Věřím, že ten zápas bude v naší režii a zvládneme ho.

Pak přijde utkání v Belgii, což je tým číslo jedna světového žebříčku…

Mají v týmu hráče jako Hazard, Lukaku i další, moc se těším.

Předpokládám, že jste reprezentaci sledoval, jak se vám líbila její hra?

Bylo to úžasné. A nejenom na Euru, kterým všechno gradovalo. Musím říct, že já jsem týmu věřil už před šampionátem a kluci tam podali neskutečné výkony. Ale dařilo se jim už předtím v kvalifikaci i v Lize národů. Sleduji reprezentaci každý zápas, je to výborný tým.

V Ostravě nastoupí národní tým ve čtvrtek skoro po dvou letech doma před fanoušky. I to bude jistě vzpruha…

Fotbal s fanoušky, to je úplně něco jiného. Doufám, že bude skvělá atmosféra a hlavně věřím, že budou fanoušci odcházet spokojení.

Jindřich Staněk, brankář (25 let)

Prošel mládežnickými reprezentacemi od 16 do 21 let. dchovanec pražské Sparty přestoupil v roce 2013 do Evertonu, kde byl gólmanskou trojkou. Chytal za Hyde United nižší soutěž v Anglii. Po návratu chytal za Třebíč a České Budějovice, od loňského ledna je v plzeňské Viktorii.

Dodatečně byl do národního týmu povolaný i plzeňský brankář Jindřich Staněk. Zdroj: fcv

Milan Havel, obránce (27 let)

Nastupoval v mládežnických reprezentacích U20 a U21. Vrcholem byla účast na mistrovství Evropy do 21 let v Polsku 2017 pod trenérem Vítězslavem Lavičkou. Krátce potom přestoupil odchovanec Bohemians 1905 do plzeńské Viktorie, kde nedávno prodloužil smlouvu do roku 2024.

Filip Kaša, stoper (27 let)

V mládežnických reprezentací byl od 17 let, i jeho vzal trenér Vítězslav Lavička na mistrovství Evropy do 21 let v Polsku. Do první ligy vstoupil v dresu mateřského Baníku Ostrava, se Žilinou pak byl mistrem Slovenska, ale když klub začal šetřit, vypověděl mu smlouvu. Proto přišel za trenérem Adrianem Guľou do Plzně.

Dodatečně byl do národního týmu povolaný i plzeňský stoper Filip Kaša.Zdroj: fcv