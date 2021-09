Když k tomu připočtete těsné výhry v Liberci (1:0) i doma se Spartou (3:2), zažili si jejich fanoušci vždy pořádné nervy.

„Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom někdy vyhráli výraznějším rozdílem, aby to nebyly nervy až do poslední minuty,“ usmál se po pohárovém vítězství 2:1 nad Příbramí plzeňský trenér Michal Bílek.

„Ale ukazuje se, že musíme být zkoncentrovaní na všechny zápasy, ať už je to liga, nebo pohár s druholigovým soupeřem. S Příbramí jsme to neměli jednoduché, hrála dobře, těžko jsme se prosazovali,“ doplnil kouč.

A zamyslel se i nad tím, proč se jeho svěřenci hůře prosazují proti dobře organizované defenzivě soupeřů.

„Musí to být o větším pohybu, aby tam přišel dobrý centr nebo přihrávka pod sebe. Na tom musíme zapracovat, abychom se prosadili proti týmu, který dobře brání,“ hledal trenér plzeňské Viktorie cesty ke zlepšení.

Právě těsné výsledky plzeňských fotbalistů a především jejich časté obraty skóre rozebírali experti v televizním studiu po sobotním ligovém zápase s Českými Budějovicemi (2:1).

„Svědčí to o síle týmu. Ale na druhou stranu s Budějovicemi zaslouženě prohrávali,“ připomněl bývalý viktorián a dnes televizní spolukomentátor Jan Rezek, že Dynamo bylo zvlášť v prvním poločase aktivnější.

Jenže Plzeň v závěrečné půlhodině dokonala obrat.

„Je to také na zamyšlení, proč mají špatné vstupy do utkání,“ doplnil ho kolega ve studiu David Holoubek.

„A je jen otázkou času, kdy se jim obrat nepovede,“ pokračoval fotbalový trenér.

A ono už se to také stalo, třeba ve Walesu při porážce s The New Saints ve 3. předkole Evropské konferenční ligy. Tam to ještě tolik nevadilo, protože v domácí odvetě dokonali viktoriáni obrat a postoupili.

Ale další zaváhání na evropské scéně na hřišti CSKA Sofia (0:3) už se jim vymstilo. Obrat nepřišel ani tři dny poté, kdy padli v lize u nováčka z Hradce Králové (0:1).

„Tam to bylo hrozné, tragédie z naší strany,“ přiznal záložník Pavel Šulc.

„Pomohla nám pak reprepauza, mohli jsme potrénovat a přijít na jiné myšlenky,“ pokračoval mladý záložník.

Po ní naskočili viktoriáni zpátky na vítěznou vlnu, zvládli tři zápasy na domácí půdě, kde porazili Spartu, České Budějovice a naposledy v tuzemském poháru MOL Cup i Příbram.

Teď se můžou těšit na dalšího soupeře, ale už v sobotu jedou v lize do pražského Ďolíčku, kde se od 16 hodin střetnou s Pardubicemi.

sedmkrát výhra 2:1

22. 7. 2. předkolo EKL

Viktoria Plzeň – Dyn. Brest

25. 7. 1. kolo FORTUNA:LIGY

Viktoria Plzeň – Ml. Boleslav

29. července EKL

Dyn. Brest – Viktoria Plzeň

1. srpna 2. kolo F:L

Bohemians – Viktoria Plzeň

8. srpna 3. kolo F:L

Viktoria Plzeň – Slovácko

18. září 8. kolo F:L

Vikt. Plzeň – Č. Budějovice

21. září 3. kolo MOL Cup

Viktoria Plzeň – Příbram