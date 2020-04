Čára přes rozpočet. Fotbal schytal bolestivou facku.

Většina trenérů s rozhodnutím svazu souhlasí, ale najdou se i tací, kteří mají opačný názor. „Myslím si, že tu ještě byl prostor nějakým způsobem soutěže dohrát,“ řekl v anketě Deníku trenér Horní Břízy Aleš Zach. „Podle mého názoru to bylo uspěchané rozhodnutí,“ přidal se také kouč divizních Klatov Michal Hoffmann.

Na každý pád, rozhodnutí je nevratné a nezbývá nic jiného, než se s ním smířit. Pandemie koronaviru byla zkrátka v této sezoně protivníkem, kterého nešlo porazit.

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNY

Konec sezony však v týmech od krajského přeboru po ČFL neznamená začátek lenošení. Ba právě naopak…

Řada kormidelníků fotbalových lodí dala svým námořníkům individuální plán, který hráči nejpopulárnější míčové hry světa musejí dodržovat.„Klukům jsme dali na každý týden individuální plán, který kontrolujeme. Hráči se chovají jako profesionálové, je to podobné jako mimo sezonu,“ sdělil trenér rezervy Viktorie Pavel Fořt.

„Hned, co jsme přestali trénovat, jsme založili skupinu a pomocí aplikace zadávám klukům třikrát týdně, co mají dělat. Oni mi pak dávají zpětnou vazbu, takže mám přehled nad tím, jak sami trénují. Pořád tedy makáme, i když teď jen individuálně,“ prozradil Petr Kučera, šéf chotíkovské lavičky.

Jinde pro změnu svým hráčům bezmezně věří. „Hráčům jsem žádné individuální plány nedával. Věřím jim. Kluci, kteří u nás působí, jsou dost poctiví. Věřím, že se nějakým způsobem udržují v kondici. A ti, kteří poctiví nejsou, už naše barvy dávno neoblékají,“ vysvětlil Karel Kalivoda, kouč Nýrska.

FINANČNÍ STRÁNKA

Je jasné, že současná situace ohledně koronavirové krize poznamená desítky týmů i z hlediska financí. Ale jak sami trenéři říkají, ne všude. „Myslím si, že ukončení sezony a pandemie finančně poznamená spoustu klubů, ale pevně věřím, že nás nikoliv,“ přeje si trenér Rokycan Milan Dejmek.

„Nás by se to dotknout příliš nemělo. Máme v týmu hráče, kteří mají ke klubu nějakou vazbu. A kdyby se opasky trošku musely utáhnout, věřím, že by kluci zůstali,“ tvrdí třeba hlavní trenér Doubravky Zbyněk Kočí.

Například v Bolevci je situace o trochu specifičtější. „Máme pouze jednoho sponzora, jinak si fotbal platíme sami. Nyní nemáme žádné výdaje, i když nás první jarní kolo vyšlo dost draho,“ naráží trenér Bublík na pokutu 21 tisíc korun, kterou Bolevec dostal za chování fanoušků, ti v utkání proti Vejprnicím na trávník hodili světlici. „Rázem jsme na účtu skoro na nule,“ bere to hrající kouč Bublík už s úsměvem.

HRÁČI V PRVNÍ LINII

Například vejprnický kádr mužů letos tvoří především mladíci, kteří ještě studují. V jiných týmech však působí i starší fotbalisté a těch se virový strašák v pracovním životě dotkl mnohem výrazněji. Ve Lhotě působí bratři Křížkové, kteří mají napilno. Jsou totiž policisté a příliš volna si neužijí. „Říkali mi, že mají dost směn navíc,“ uvedl trenér Lhoty Petr Nykles. V kádru fotbalového Bolevce zase najdeme vojáky Kalčíka s Janem Kašparem, anebo hasiče Marka Soukupa, který v současné situaci pomáhá na hranicích.

Zeptali jsme se všech trenérů od ČFL až po krajský přebor:

Jak vnímáte rozhodnutí svazu o ukončení sezony? Dali jste svým svěřencům individuální tréninkový plán?

„Ano, chápu to, ale myslím si, že se mohlo klidně tak měsíc počkat. Podle mě totiž ještě existovala nějaká šance sezonu dohrát, i když je pravda, že pro kluby z nižších soutěží by to bylo problematičtější. Hráčům jsme dali na každý týden individuální plán který kontrolujeme. Kluci jsou ale profíci, je to pro ně podobné jako mimo sezonu.“ Pavel Fořt, Viktoria B

„Mám to tak já a věřím, že i ostatní. Zdraví je to nejdůležitější, co v životě máme. Nikdy jsem takovou situaci nezažil, ale podle mého mínění se jedná o správné rozhodnutí výkonného výboru FAČR. My ve třetí lize máme na zápasech zdravotníky, ale kdyby se nedej bože něco stalo v nižších soutěžích, byl by to asi velký průšvih.“ Pavel Vaigl, Domažlice

„Zdraví lidí je pochopitelně přednější, ale podle mě by se sezona v nižších soutěžích dala dohrát systémem středa – sobota. Tedy tak, jako to funguje v Anglii. I kdyby začala třeba až za měsíc, zvládlo by se to. Alespoň by se tím zkrátila letní přestávka na další ročník. Podle mého názoru to bylo uspěchané rozhodnutí.“ Michal Hoffmann, Klatovy

„Štve nás to, sezona se podle mě dala dohrát, ale rozhodnutí můžeme jen respektovat. Nic víc s tím neuděláme. Pořád však trénujeme. Přijde mi, že možná ještě víc než předtím (směje se). Kluci dávají své výkony do společné skupiny a navzájem se hecují. Pořád se nějakým způsobem udržují v kondici, když nic jiného.“ Radek Vodrážka, Petřín

„Jsem zklamaný. Nevidím do všech věcí, ale z pohledu člověka, který má rád fotbal, mi tohle rozhodnutí přijde hodně uspěchané. Situace není ideální, je tam spousta komplikací, ale sezona se dala zrušit i později. Podle mě se mohlo určitě ještě chvíli počkat, jak se situace vyvine dál. Hrát se mohlo třeba v červnu a červenci.“ Stanislav Purkart, Přeštice

„Stalo se. Asociace sezonu zrušila a podle mého názoru je tento krok zcela logický. Pořád je nouzový stav, karanténa, omezený pohyb lidí, stále tu je riziko nákazy. Myslím si, že vzhledem ke zdraví všech je to správné. Nyní hráči trénují sami, jsme s nimi ve spojení a čekáme, až se situace zlepší a budeme moci začít trénovat společně.“ Luboš Vašica, Mýto

„Je to mrzuté pro všechny. Zasáhla vyšší moc, bohužel, tak to je a musíme se s tím smířit. Ukončení sezony je logické vyústění celé situace. Klukům jsme dali individuální plány, jinak by to ani nešlo. Je rozhodně nutné, aby něco dělali. Aby byli připravení a předešli zranění, až to zase vypukne.“ Milan Dejmek, Rokycany

„Z lidského hlediska se rozhodně jedná o správné řešení, ale po sportovní stránce mě to pochopitelně strašně moc mrzí. Je škoda, že se soutěže nedohrály. Hráči ale dále trénují, alespoň individuálně. Pravidelně si s nimi volám a sleduji, co dělají. Kluci chodí běhat, nějak se zkrátka udržují.“ Zbyněk Kočí, Doubravka

„Zrušení sezony vnímám jako nutnost, ze které ale radost moc nemáme. Zvlášť, když jsme měli sezonu slušně rozehranou. Na druhou stranu si myslím, že se mohl dohrát alespoň krajský pohár. Vždyť je to jen pár zápasů. Po sezoně jsem chtěl ve Zruči skončit, ale po domluvě s vedením budu pokračovat.“ Jaroslav Urbánek, Zruč

„Předčasné ukončení sezony mě hodně mrzí. Vždyť fotbal máme všichni moc rádi. Ale rozhodnutí vnímám jako pozitivní. Kluci chodí do práce a po zrušení nouzového stavu tam mnozí z nich budou trávit ještě daleko více času. Nedovedu si představit, že bychom pak sezonu dohrávali třeba za jeden měsíc.“ Karel Kalivoda, Nýrsko

„Jsem z toho smutný. Docela se nám v této sezoně dařilo a dobře jsme odstartovali také jaro. Bylo to pro mě zklamání, ale zdraví je samozřejmě přednější. Hráčům jsem žádný individuální plán nedával. Kluci mají mou absolutní důvěru a věřím, že na sobě pracují alespoň tak, aby nezakrněli.“ Petr Kural, Černice

„Předčasné ukončení soutěží? Abych řekl pravdu, čekal jsem, že to takhle dopadne. Jsem rád, že se rozhodlo už teď a víme, na čem jsme. Co se týče individuálních plánů, dal jsem hráčům nějaké instrukce, co by měli za týden naběhat. Ale jestli to dělají, to nekontroluji. To se ukáže až na prvním tréninku.“ Pavel Šimsa, Rapid Plzeň

„Byli jsme sice na špici krajského přeboru a sahali po velkém úspěchu, ale fotbal jde v tomto případě stranou. Rozhodnutí asociace považuji za správné a plně se s ním ztotožňuji. Je jasné, že některé kluby, které měly vysoké ambice, jsou zklamané, ale tak to prostě je. Pro regulérnost soutěže se jinak rozhodnout nedalo.“ Petr Nykles, Lhota

„Zdraví je v životě na prvním místě, jsem také rodič, takže z tohoto hlediska rozhodnutí svazu chápu. Nehrajeme o žádné tituly, ale fotbal hrajeme hlavně pro to, že nás baví. Ano, mrzí nás to, ale trošku jsem s ukončením sezony kalkuloval. Říkal jsem, že pokud se soutěže nerozběhnou do šestého jarního kola, bude je těžké pak dohrát.“ Jiří Šámal, Vejprnice

„Mrzí mě, že se tak rychle udělalo konečné rozhodnutí. Myslím si, že tu byl prostor nějakým způsobem soutěže dohrát. Bohužel ale stejný názor nesdílelo více lidí. Dával jsem klukům nějaký plán a byl bych rád, kdyby alespoň čtyřikrát týdně něco dělali. Ale až později se ukáže, jestli tomu tak skutečně bylo (usmívá se).“ Aleš Zach, Horní Bříza

„Rozhodnutí asociace chápu a souhlasím s ním, je to logické řešení situace, která nastala. Hned, co jsme přestali trénovat, jsme založili skupinu a pomocí aplikace zadávám klukům třikrát týdně, co mají dělat. Oni mi pak dávají zpětnou vazbu, takže mám přehled nad tím, jak sami trénují. Pořád tedy makáme, i když teď jen individuálně.“ Petr Kučera, Chotíkov

„Nevím, jestli na tohle jde mít nějaký názor. Tak to prostě je, rozhodlo se a my to respektujeme. Musíme. Bereme to tak, že jsou v životě důležitější věci než fotbal. My se teď už budeme připravovat na další sezonu. Kluci sice nedostali žádný individuální plán šitý na míru, ale jako tým dostali instrukce, co mají v této nouzové době dělat.“ Josef Viktora, Nepomuk

„Nedá se nic dělat. Jak se říká, zasáhla vyšší moc. Byla odehrána půlka sezony, nikdo pořádně ani neví, jak se tahle nemoc šíří a postupuje. Existuje riziko, že by se sportovci nakazili i mezi sebou. Mrzí nás to, moc. Měli jsme za sebou dobrou zimní přípravu, těšili se na jaro. Ale stalo se. Je těžké soudit, jestli rozhodnutí FAČR je správné nebo ne.“ Pavel Čadek, Tlumačov

„Abych byl zcela upřímný, dalo se počítat s tím, že to takhle dopadne. Nebylo podle mě příliš reálné, že by se soutěže dohrávaly stylem vložených zápasů v týdnu. I individuální plány pro naše hráče? Ne, nechávám to na nich. Když i já mohu třikrát až čtyřikrát týdně chodit běhat, tak věřím, že oni taky (směje se).“ Jan Kraus, Stříbro

„Pro nás je to takové divné, byli jsme na prvním místě a mrzí nás, že jsme to nemohli dotáhnout až do konce, i když vítěz vyhlášený je. Nezbývá nám nic jiného než rozhodnutí svazu respektovat a poctivě se připravit na další sezonu, ve které budeme chtít opět bojovat o prvenství.“ Pavel Javorský, Domažlice B

„Doba není ideální, a proto rozhodnutí asociace považuji za naprosto správné. Tak nějak začít hrát by se mohlo až v červnu, ale v omezeném režimu do 50 lidí a bez diváků. Navíc, možnost soutěže dohrát potom systémem středa – sobota, není pro mnoho klubů úplně reálné.“ Jiří Vogeltanz, Meclov

„Myslím si, že to bylo zcela správné rozhodnutí. Samozřejmě, některé kluby na tom vydělaly, jiné zase prodělaly. Ale z hlediska situace, která nastala, se určitě jedná o rozumný verdikt. Nehrálo se dlouho a ještě se hrát nebude. Kluci chodí do práce, proto podle mě jiná varianta ani v úvahu přijít nemohla.“ Jiří Jakš, Holýšov

„Trend je takový, že se soutěže ukončují. Byli jsme sice beznadějně poslední, ale byl bych mnohem raději, kdyby se soutěž dohrála, a my třeba i sestoupili zpátky do I. A třídy. Dali jsme teď hráčům celého klubu nějaké instrukce, ale necháváme to na nich. Věřím, že doma nevydrží celou dobu a něco budou dělat.“ Milan Kucharič, Staňkov

„Kvituji tohle rozhodnutí a jsem za něj fakt rád. Na světě jsou totiž rozhodně mnohem důležitější věci, než je fotbal. Individuální plán jsem hráčům nedával, necháváme tomu volný průběh. Je tedy na každém jedinci, jakým způsobem se bude v tomto složitém období udržovat v potřebné kondici.“ Michal Bublík, Bolevec