„Asi chtěl ještě vylepšit střeleckou pozici,“ přemýšlel po zápase trenér Michal Bílek, proč Chorý zvolil tuhle variantu. „Ale už jsem mu to říkal o půli, musí to na sebe vzít. Bylo to kousek od brány, s takovou situací musí hrotový útočník naložit lépe,“ doplnil kouč Viktorie.

A co k tomu řekl samotný útočník? „Byla to moje první myšlenka. Viděl jsem tam Milana (Havla) a chtěl jsem mu to rychle dát. Ale hned, jak jsem to udělal, věděl jsem, že jsem to měl naprat pod vingl,“ kál se Tomáš Chorý.

Přesto jste přivezli z Helsinek vítězství 2:1, takže spokojenost?

Zaslouženě jsme se dostali do vedení, na penaltu jsem byl určený a věřil jsem si. Navzdory vyrovnávacímu gólu jsme to pak naštěstí dotáhli k výhře.

Pomohlo vám osobně, že jste brzy vstřelil gól?

Takhle na začátku sezony je pro útočníka důležité, aby se brzy chytil. Jsem šťastný, že jsem mohl týmu pomoct k důležitému výsledku. Udělali jsme první suprový krok směrem do Evropy. Věřím, že to zvládneme i doma a ukážeme sílu Plzně.

Co tedy očekáváte od odvety?

Bude to peklo, už teď se těším. Nenecháme soupeři ani metr prostoru. Snad přijde hodně našich fanoušků a doufám, že Helsinkám ukážeme převahu na hřišti i v hledišti.

Pojďme ale ještě zpátky do Helsinek. Nakolik bylo důležité, že jste krátce po inkasování vyrovnávacího gólu šli zase do vedení?

Vůbec nás to vyrovnání nezlomilo, zareagovali jsme vyhranými souboji. Honza Kopic si to hezky narazil s Buchičem (Bucha) a dal moc krásný gól. Navedl si to a levačkou vystřelil k tyči, přesně takhle je mu to vlastní.

Ale Helsinky hodně zlobily, stál vás úvodní zápas sezony hodně sil?

Nejhorší bylo, když soupeř vzadu držel míč a jen tak si to strkal. Čekali jsme na jejich ztráty, ale bylo to složité. Dostoupil jsem stopera, který čekal, než k němu přijdu na metr, a pak to teprve nahrál. Ani toho moc nenaběhal. (úsměv) Myslím ale, že jsme z toho dokázali vytěžit maximum.“

Nebyli jste ale místy až příliš pasivní?

Myslím, že ne. Chceme mít pevnou defenzivu a Helsinky se nám do toho moc nedostávaly, zacpávali jsme prostor. Bránili i křídelníci (Mosquera a Kopic) a soupeř to měl těžké. Taková je naše hra, nechceme tam nikoho pustit. A z toho mála, které dostaneme, chceme získat co nejvíc.

