A-týmu fotbalové Jiskry patří v tabulce okresního přeboru sedmá příčka a v době, kdy fotbal na amatérské úrovni trápí snižující se hráčská základna, bez problémů staví i béčko v nejnižší IV. třídě.

Velkou zásluhu na tom má i místní trenérský matador Dalibor Kolesa.

Jak jste se dostal k trénování áčka Jiskry Bezdružice?

„Nikdo jiný po ruce nebyl, tak jsem tým převzal já. Trénoval jsem v tu dobu béčko. To jsem tedy přenechal kolegovi Juraji Mezeiovi a pustil jsem se do trénování áčka.

Bez velkého nadšení to na okresní úrovni asi nelze dělat, že?

To je pravda. Fotbal mě hodně baví a je to vlastně moje největší životní záliba. Dělám ho pro své potěšení i pro pocit, že to baví i ostatní.

Jste spokojený s aktuálním složením mužstva?

V současné době ano. Kdyby to bylo ve škole, tak bych současný tým hodnotil na jedničku. Jsem s kádrem i s jeho přístupem k fotbalu spokojený.

Jak zatím hodnotíte začátek nové sezony?

Já myslím, že budeme silným protivníkem v každém zápase. Mohli bychom v této sezoně být úspěšní, i když ještě to není úplně to, co bych si přál. Kluci totiž ještě nejsou úplně sehraní a nesešli jsme se v plné sestavě.

Jak jsou na tom hráči po fyzické a herní stránce?

Ještě nemají tolik natrénováno a jejich fyzička tak není stoprocentní. Kvůli tomu bychom to mohli mít s lepšími soupeři těžší, ale jak jsem říkal, v našich podmínkách hodnotím svůj tým na jedničku.

Takže, jaký je váš cíl pro tento fotbalový ročník?

Myslím si, že bychom mohli zakončit podzim přibližně okolo pátého místa. Takže bychom rádi přezimovali v horní části tabulky. Alespoň takhle bych si to přál já, skončit v první pětce, ale jinak jsme si konkrétní cíl pro sezonu nedali.

Autor: Michal Gengel a Robert Babor