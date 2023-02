"Právě na defenzivní činnost se teď zaměřujeme, silnější soupeři v mistrácích by naše chyby trestali. Ukazuje, že David (Limberský) nám bude scházet," připomněl trenér Jiskry absenci nejslavnějšího hráče svého týmu.

Definitivně rozhodnutý o složení stoperské dvojice ještě ani 14 dnů před startem ČFL není. "Zatím nejsem úplně přesvědčený, výkony nejsou ideální," přiznal Pavel Vaigl. Zatím to vypadá, že jedničkou na tomto postu bude Teršl.

Jinak kouče těší, že má k dispozici kompletní kádr. V Sokolově nastoupil i exligový záložník Egon Vůch, jenž se vrací po dlouhé zdravotní pauze zaviněné přetrženými křížovými vazy.

Zápas v Sokolově byl pro domažlickou Jiskru zároveň dost možná generálkou. "Ještě zkoušíme sehnat soupeře na příští víkend, ale bude to těžké. Spíš to vidím na dvě modelová utkání, v sobotu bychom si zahráli mezi sebou, doplníme to klukama s béčka. A chtěli bychom, aby to bylo na trávě," prozradil trenér Jiskry s tím, že si i s ohledem na působení béčka v divizi ponechá v kádru všechny hráče.

