Aktuálně se po pádu z divize do okresního přeboru o důstojné znovuvzkříšení značky FK Tachov a opětovné dotlačení klubu do fotbalových pater, kam tradicí a kvalitou dlouhodobě patří, snaží ´srdcaři´ z řad bývalých hráčů, funkcionářů a trenérů.

Jedním z kroků k tomuto cíli je snaha přivést zpět do týmu některé z nedávných opor, které se po propadu klubového áčka z divizních stadionů na okresní trávníky logicky rozutekly do jiných výše hrajících mužstev. Společně s tím, že v záloze je více než desítka kvalitních dorostenců, kterým začíná odtikávat hrana mládežnického věku, vyvstala potřeba pro větší počet hráčů připravit další možnost herní praxe a opět vytvořit B-tým.

„Intenzivně pracujeme na založení béčka pro příští sezonu. Přihlásíme ho do nejnižší čtvrté třídy a docela by ji to i mohlo oživit. Pro náš cíl dostat áčko do vyšších soutěží potřebujeme odpovídající záložní tým, aby se v něm mohli rozehrávat vyléčení hráči po zranění nebo adaptovat dorostenci pro mužský fotbal. Už pro něj máme domluvenu trenérskou dvojici Jaroslav Boček a Juraj Fabo,“ prozrazuje jeden z hnacích motorů tachovských fotbalových ´světlých zítřků´, bývalý hráč a současný vedoucí mužstva Jan Vydra.

Od minulého týdne opět po koronavirovém fotbalovém kómatu zahájili fotbalisté FK Tachov ve slušném počtu téměř dvou desítek hráčů tréninkovou přípravu na příští sezonu. Chtěli ji už podle původních postupových plánů absolvovat v oblastní I.B třídě, ale situace je nejen vinou předčasně ukončeného ročníku bez následných sestupů a postupů (FK Tachov tak oficiálně skončil v sezoně 2019/20 na třetím ve standardní sezoně nepostupovém místě okresního přeboru II. třídy – pozn. aut.) v širší špičce okresních mužstev možná trochu nestandardní, takže kdo a v jaké soutěži zahájí nový ročník 2020/21 je předmětem kuloárních spekulací…

„To jsou jen řeči ´kdyby´… Podle aktuálního stavu jsme příslušníci okresního přeboru i pro příští sezonu. Ano, pokud by se naskytla jakákoliv možnost administrativního postupu, třeba, že se některý celek do I.B třídy nepřihlásí a nám by to bylo podle platných svazových regulí nabídnuto, tak bychom toho samozřejmě rádi využili. Ale není to na pořadu dne. Teď budeme až do poloviny června trénovat a domlouváme si nějaké přátelské zápasy. První bychom chtěli sehrát poslední květnový víkend a jednáme o tom, se kterým soupeřem,“ utíná mezi okresními fotbalovými fanoušky žhavé téma tachovský funkcionář.

Každopádně Tachov se do vyšších pater vrátit chce, a proto má pro letní přípravu od poloviny července vytipovanou i řadu kvalitních posil. Jedná se především o jeho bývalé hráče, kteří mají k městu a klubu vztah. Tak uvidíme, jaké neznámé v tachovské fotbalové rovnici se brzy podaří vyřešit…