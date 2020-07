Neděle 23. srpna, 17.00 hodin. To je to magické datum, ke kterému se v tuto dobu upínají zraky hráčů, funkcionářů i fanoušků stříbrského fotbalu. O zmíněném víkendu totiž odstartuje nová sezona krajských fotbalových soutěží a v krajském přeboru mužů budou opět úřadovat jako nejvýše hrající klub z tachovského okresu borci v dresech Baníku Stříbro.

„Na všech hráčích je vidět, že už se nemohou dočkat ostrých zápasů. Už je tolik nebaví jen trénovat a hrát maximálně přáteláky, chybí jim to správné napětí a adrenalin,“ potvrzuje ´absťák´ po soutěžních duelech o body předseda stříbrského fotbalového klubu Jiří Kertis.

„Jen, aby se opravdu začalo a nic do sezony zase nepříznivě nezasáhlo,“ naráží na stále se nad sportem a nejen nad ním vznášející koronavirovou hrozbu.

Ale samotní hráči v minulé sezoně třetího týmu tabulky si tuto možnost raději ani nepřipouští.

Makají, aby byli na start nového ročníku maximálně připraveni a opět čeřili vodu na samotném čele soutěže.

„Naši hráči jsou v plném tréninkovém zatížení. Absolvovali náročné čtyřdenní soustředění v Přimdě se čtyřfázovými tréninky a teď opět najeli na přípravu dvakrát týdně a o víkendu herní prověrku,“ popisuje Kertis.

Před včerejším přípravným utkáním proti Malesicím svěřenci nového hlavního kouče Jakuba Křehlíka, který na tento post povýšil z pozice asistenta odvolaného trenéra Jan Krause, sehráli dva přípravné duely a v obou dostali ´nařezáno´. Od Slávie Úněšov z I.B třídy 3:5 a od divizní Lokomotivy Mariánské Lázně hrozivě 1:10.

Zdroj: fb Baník Stříbro A

„Vypadá to strašně, ale má to své vysvětlení. Na Úněšov nám chyběla spousta hráčů ze základní sestavy kvůli práci, dovoleným nebo zraněním, takže jsme zápas nakonec odehráli jen v deseti lidech. A proti Mariánkám to bylo hned po soustředění, kdy ty fyzické galeje všichni ještě cítili v nohách. První poločas to ještě šlo, ale ve druhém už se to projevilo naplno a kluci za soupeřem zaostávali v síle i dynamice,“ zní vysvětlení z úst jednoho z nejpovolanějších.

Jedním dechem ale klubový šéf dodává, že s přístupem všech hráčů, hlavně na zmíněném soustředění, je velmi spokojen on i ambiciózní nový hlavní kouč.

Sedmatřicetiletý Jakub Křehlík ve své fotbalové kariéře prošel nedávno i Slávií Úněšov. A právě tam mu před pár dny odešla z kádru i dvojice hráčů Jakub Mižár a Dominik Šura. Do klubu ze severního Plzeňska se totiž houfně slétají výborní futsalisté a kromě těch ze Stříbra tam aktuálně přestoupil třeba i Michal Holý z divizního fotbalového Slavoje Mýto.

„Kuba Mižár nás hodně mrzí, odchází s ním velká kvalita. Dominik Šura se do Úněšova vrací. Na oplátku nyní zkoušíme dva hráče z Úněšova my a k tomu ještě jednoho Plzeňana. Jména zatím prozrazovat nebudu, uvidíme, jak to dopadne,“ hlásí Jiří Kertis.

Zároveň potvrzuje už dotažený příchod mladého talentu Miroslava Stehlíka z Mariánských Lázní a radost má i z toho, že se po zranění vrací do sestavy šikovný útočník Adam Kohut.

Jenže do kolonky ztrát a zřejmě na dost dlouho si může napsat jméno Radoslava Dyka, který si v úvodním přípravném mači s Úněšovem přetrhl vazy v kotníku.

„Dáme více šanci dorostencům. Trenér Křehlík má v plánu postupně je zabudovávat do herního systému mužského áčka,“ říká první muž klubové hierarchie.

Než tedy na úvod zmíněné startovní datum ostrých měření sil nastane, musejí ještě hráči makat a hrát přáteláky. „Máme domluvený FK Tachov a Dlouhý Újezd. No a pak už krajský přebor doma odstartujeme proti Horní Bříze,“ už se těší Jiří Kertis.