„Hrozně mě to mrzí. Zimní příprava přišla zcela vniveč. Investovali se prostředky, abychom mohli jet na soustředění a často jsme trénovali i na umělce. Ale chápu, že na tom nejsme v tomto ohledu sami, týká se to i ostatních klubů. Všichni říkají, že zdraví je přednější a další věci, což je samozřejmě pravda, ale fotbalové srdíčko zabolí,“ říká upřímně stříbrský trenér Jan Kraus. Předčasný konec sezony ho mrzí o to víc, že týmu se pod jeho vedením v letošním ročníku krajského přeboru dařilo na výbornou.

„Až na poslední dvě podzimní kola jsme první část soutěže odehráli velmi dobře. Měli jsme našlápnuto, cítil jsem, že mančaft se konečně usadil. Mrzí mě, že jsme nemohli hrát dál,“ smutní lodivod Stříbra.

Situace v České republice se neustále mění a někoho již mohla napadnout otázka, nepřišel konečný verdikt ohledně ukončení sezony příliš brzy? Na spadnutí je brzké znovu otevření restauračních zařízení a obchodních center. Co je oproti tomu několik desítek lidí na fotbalovém zápase.

„Myslím si, že spousta klubů z kraje by teď řekla, že chtějí dohrát letošní sezonu. Každopádně by nebylo vůbec lehké do toho znovu naskočit. Přece jenom se skoro dva měsíce ani netrénovalo. Člověk si jde sice zaběhat, ale nemá kontakt s míčem, což je to nejdůležitější,“ je si vědom Jan Kraus. Ze současné situace, kdy nikdo neví, co bude, je rozpačitý.

„Je to zvláštní. Teď neprobíhá v klubu žádná komunikace a je to na můj vkus už moc dlouhé období. Nedokážu proto vůbec říct, kdy začneme v nějakém režimu znovu trénovat. Zatím máme zavřený areál, kluci už předtím vyklidili kabinu a musím počkat, až přijde nějaký pokyn,“ jen pokrčí rameny kouč Stříbra.

Tuší, že tahle nezvykle dlouhá fotbalová pauza může přinést velké problémy.

„Hodně se bojím toho, že pokud nebudou kluci hrát delší dobu fotbal, mohou z toho vypadnout, a pro některé už nebude vůbec lehké se vrátit zpátky. Pomoci by to naopak mohlo těm, kterým se doteď příliš nedařilo, může je to nakopnout. Pro kluby, které byly nahoře, naopak nebude vůbec lehké si udržet svůj standard v takové situaci, kterou jsem dosud nezažil. Otázkou také je, jak se to dotkne financování celků,“ vysvětluje trenér druhého celku tabulky.

Pokud se vládní opatření zmírní, existuje možnost, že by mužstva mohla střetnout již během června v přátelských zápasech.

„Aby ta pauza nebyla tak dlouhá, bylo by fajn, kdyby se uskutečnil během června nějaký turnaj, jehož by se zúčastnily týmy z krajského přeboru. Mluvilo se o tom, tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně je otázkou, kdo by si to vůbec vzal za zodpovědnost,“ říká Jan Kraus, jenž vnímá, že sportovní pauza netrápí jen jeho.

„Všiml jsme si, když mluvím s lidmi, že sport chybí všem. Jsme opravdu sportovní národ. I rodiče se ptají, kdy budou moci znovu přivést děti. V loňské sezoně měl ve Stříbře obrovský úspěch letní dětský kemp. Snad ho budeme moci uspořádat i letos,“ dodává Kraus.