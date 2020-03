Stejně nebo podobně dopadl nejpopulárnější sport planety i ve většině států celého světa. Fotbalové trávníky osiřely a je jedno, zda se na nich hrály nejvyšší soutěže včetně mezinárodních pohárů nebo jen obyčejná vesnická pralesní liga. Kdy se vše vrátí zpět k normálu a na pažitu s bílými lajnami se opět objeví hráči s rozhodčími a do ochozů přijdou diváci a fanoušci, to je zatím jen ve fázi spekulací. Koronavirus je pořádný prevít a ochromil nejen svět sportu.

O nadcházejícím víkendu se po celostátních, krajských a některých oblastních fotbalových soutěžích měla rozběhnout odvetná utkání také v I.B třídě a okresních soutěžích. Bohužel jarní část sezony těchto tříd neodstartuje. A jestli někdy později anebo vůbec, to je ve hvězdách. V této době se nedá ani trénovat. Jediný jarní soutěžní zápas z okresních týmů odehrál v krajském přeboru Baník Stříbro. Tedy, abychom byli přesní, tak se za ´mistráky´ dají považovat i zápasy v krajském poháru, takže mají Baníci na kontě tři jarní utkání a z toho jedno okresní derby s Dynamem Studánka. To je sakra chudá bilance. A logicky se z této chudé bilance nedá vykouzlit ani jarní tipovací soutěž na výsledky zápasů okresních fotbalových týmů – oblíbená Tip liga Tachovského deníku. Ale slibujeme, že až fotbalové mače zase vypuknou, opět začne i Tip liga. Už aby to bylo!