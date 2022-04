Zlatý olympionik z Moskvy 1980, fotbalista Ladislav Vízek, přijel na pozvání moderátora Václava Chaloupka besedovat do Plané u Mariánských Lázní. A přivezl lidem ukázat i zlatou medaili.

Ladislav Vízek besedoval v Plané na Tachovsku. | Foto: Luděk Eidelpes

„Já ji nechám mezi vámi i kolovat, ale pamatujte na to, že je to jediné, co mám,“ usmál se Ladislav Vízek, než půjčil cenný kov mezi stovku přítomných v sále místního Kinanekina. A pak je více než hodinu bavil veselými historkami ze svojí bohaté kariéry. Vyprávěl o svých začátcích v Novém Bydžově, zlaté éře pražské Dukly, „ponorce“ v reprezentaci při MS 1982 ve Španělsku i o tom, jak si v Moskvě utahovali z kubánského boxera Teófila Stevensona.