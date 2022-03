„Mohl dát branku a měl by lepší pocit, ale bohužel z něj tekla krev,“ komentoval to potom plzeňský trenér Michal Bílek. „Myslí si na korunu krále střelců, to je pochopitelné,“ doplnil 56letý kouč.

Ano, Beauguel šel do jara s deseti góly, jenže v prvních kolech střelecky mlčel, zatímco jeho konkurenti Václav Jurečka ze Slovácka i Ladislav Almási, snajpr ostravského Baníku, se trefili.

Beauguela láká být král střelců české ligy, řekl francouzskému tisku

„Bogy hodně rád dává góly. Kdyby byl zdravý, nějakou branku už by na jaře přidal,“ tvrdil už tehdy trenér Bílek s tím, že i Beauguel však upřednostňuje úspěch týmu.

„Bylo to vidět i v Budějovicích, když ještě nebyl na hřišti a dali jsme branku, radoval se s ostatními, to samé na Spartě. Je to pozitivní kluk a raduje se i z těch gólů, co sám nevstřelí,“ těšilo kouče, který Beauguela dobře zná už ze společného působení ve Zlíně. Mimochodem tomu vstřelil francouzský forvard už čtvrtý gól, co je v Plzni.

Ta se i díky němu dál vyhřívá na čele ligové tabulky.

Pouze kvůli horšímu skóre je druhá za pražskou Slavií.

A podobně je na tom Beauguel, jenž se ve Zlíně konečně zapsal mezi střelce.

Teď má na kontě jedenáct branek, stejně jako slávista Ondřej Lingr. Ale o jednu branku lépe jsou na tom Jurečka s Almásim.

Dostihy o krále ligových střelců tak pokračují a budou jistě jedním z nábojů závěru letošního ročníku FORTUNA:LIGY.

Týmy všech čtyř střelců směřují do nadstavby o titul.

Plzeňský fotbalista Chorý věnoval vítězný gól manželce a dceři

A Beauguel naposledy v sobotu ve Zlíně znovu dokázal, že umí být týmový hráč.

Nejprve pohotovou dorážkou těsně před půlí vyrovnával na 1:1. A především pak brzy po přestávce dokázal, že je týmový hráč, když přenechal pokutový kop kolegovi z plzeňského útoku Tomáši Chorému, který chtěl oslavit gólem narození dcery Lindy.

„Patří mu za to dík. Ano, je mezi námi rivalita. Ale naše kamarádství přesahuje všechno,“ vykládal pak Tomáš Chorý, který povětšinou kryje Beauguelovi záda, ale ve Zlíně oba dokázali, že můžou být na hřišti i spolu.

A kdo ví, brzy bude Chorý možná pro trenéra Bílka na hrot volbou číslo jedna.

Beauguelovi totiž po sezoně končí v plzeňské Viktorii smlouva a prodlužovat ji nebude, zřejmě zkusí angažmá v jiné zemi.

Podle zdroje z blízkého okolí francouzského forvarda už dokonce dal výpověď na dlouhodobý pronájem bytu v Praze, kde žil už během angažmá v Dukle.

Opustí českou ligu s korunou pro krále střelců?