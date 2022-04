„Když jsem šel na hřiště, věřil jsem, že zápas otočíme. Jenže pak jsme v 85. minutě dostali červenou a to nás zase zbrzdilo, bránili jsme se a bod je nakonec pro nás zlatý,“ doplnil útočník Viktorie.

V posledních sedmi zápasech se trefil vytáhlý forvard hned pětkrát, a to šel většinou do hry jako střídající hráč. Od začátku hrál první tři jarní kola, kdy gólem vystřelil doma vítězství nad Hradcem (1:0) a pak přispěl k remíze na Spartě (2:2).

Po uzdravení francouzského forvarda Jeana-Davida Beauguela ho trenéři posadili na lavičku, ale Chorý ze svojí střelecké potence neubral. Jako střídající hráč dorazil Pardubice (4:0), ve Zlíně jistil z penalty vítězství (2:1) a naposledy teď v neděli se Slavií zařídil hlavou vyrovnání.

FOTO, VIDEO: Tomu, že budeme první, by před sezonou nikdo nevěřil, říká Bílek

„Bere situaci tak, jaká je. Většinou hrajeme na jednoho útočníka a volba padá spíš na Bogyho (Beauguela). Tomáš je hráč, který je pozitivní, i když nejde na hřiště od začátku, je stoprocentně připravený na šanci,“ pochválil Chorého za přístup trenér Michal Bílek.

„Ale i Tomášova role pro tým je velmi důležitá. Na podzim góly nestřílel, teď na jaře začal. Se Slavií splnil přesně to, co jsme od něj očekávali. Bil se jako lev, zařídil důležité vyrovnání, tak to má být,“ vyzdvihl přínos vytáhlého forvarda, který se stal nečekaným hrdinou posledních dnů.

V součtu s jedním podzimním gólem do sítě Karviné jich má Tomáš Chorý na kontě v této sezoně už šest, čímž vyrovnal svoje střelecké maximum z prvních dvou sezon (18/19 a 19/20), co přišel do plzeňské Viktorie.

Bod před bouřlivou kulisou. Viktorii spasil Chorý, rivala před sebe nepustila

A jak vidí svoji pozici v týmu samotný Chorý?

„To se nedá nic dělat, má role je teď taková. Na startu jara jsem začínal, když se Bogy vracel po zranění z přípravy, vstupoval do zápasů on, teď jsme si to zase prohodili. Vůbec to neberu tak, kdo dostává méně nebo víc šancí. Vždycky chci pomoct týmu, když jsme na hřišti s Bogym, věřím, že nám to přináší ovoce a tým je s námi ještě silnější,“ říkal 27letý rodák z Hané, který má za sebou i půlroční angažmá v belgickém Waregemu.

Už dávno není jen sběratelem žlutých karet. Zapracoval na tom, aby se zbavil pověsti zlého muže, ale zároveň zůstal dostatečně nepříjemným hráčem.

Svými výkony zaujal i fotbalové experty. „Já mám Tomáše rád, je nepříjemný, nakope spoluhráčům. Nedával moc gólů, teď je odměněný za svoji píli,“ říkal o něm například Tomáš Pešír ve studiu České televize po nedělním šlágru FORTUNA:LIGY s pražskou Slavií.

„Na závěry zápasů představují s Bogym obrovskou sílu,“ doplnil Tomáš Pešír.