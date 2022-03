Na rozdíl od prvního vítěze ankety Jan Schimmera nebyl Pavlas výhrou zaskočený. „Věděl jsem o tom hned, jak jsem se dostal do nominace. Volala mi celá rodina, kluci z mančaftu i známí, že pošlou hlasy,“ usmíval se odchovanec Erpužic, který už ale pár let působí ve Stříbře.

S Radnicemi to pro vás byly hodně cenné body, že?

Určitě. Zvlášť když jsme o ně obrali druhý tým tabulky.

A zápas se nevyvíjel dobře…

Ale byli jsme lepší. Dostali jsme hezké góly, jinak soupeř moc šancí neměl. My jo, jenže jsme neproměňovali.

Vy jste vyrovnal na 1:1 přímo z rohu. To bylo cílené?

Jojo, zkoušíme to. Kluci si nalezou do brány a my se to tam snažíme dávat. Ještě nikdy se nám to nepovedlo. Teď to tam pěkně zapadlo. Nejsem žádný střelec, ale občas gól dám. (úsměv)

Divizní Přeštice hostí Beroun. Krajský přebor nabídne bitvu tabulkových sousedů

Soupeř šel znovu do vedení. Ale pak dohrával jen v osmi. Pomohla vám ta vyloučení?

První sice bylo až čtvrt hodiny před koncem. My jsme si hned s klukama řekli, že do toho šlápneme a něco tam spadnout musí. Bylo potom znát, že jich je tam méně.

Závěrečný tlak vyústil v penaltu v nastaveném čase. Neměl jste chuť jít už na ni?

Klidně bych šel, ale jsou daní jiní kluci. Věděl jsem, že ji bude kopat náš kapitán Hřéba (Radek Hřebík).

S tou přezdívkou jste mi nahrál. Zaslechl jsem správně, že na vás diváci a spoluhráči křičeli Čalfa?

Můj taťka vypadal jako Marián Čalfa (bývalý československý premiér – pozn. aut.) a já jsem to zdědil.

Jak byste sám sebe charakterizoval jako fotbalistu?

(usměje se) Snažím se hrát fotbal, nejsem žádný kopáč.

Taky jsem si všiml, že umíte spoluhráčům pěkně od plic vynadat…

Jo, v tom bych měl ubrat. Ale já jsem horká hlava, kluci už jsou snad zvyklí.

Stříbro je v přeboru na 12. místě. Nehrozí vám sestup?

Moc bodů nás od spodku nedělí, ale věřím, že o záchranu hrát nebudeme.

Teď jedete do Horní Břízy, jaký bude váš úkol?

Tam se nehraje nikdy dobře, bude to těžké, hodně bojovné. Moc gólů asi nepadne, ale chceme vyhrát.

Anketa Deníku

Se startem jarní části nižších fotbalových soutěží pro vás Deník přichystal novinku, do které se můžete také sami aktivně zapojit. Po každém víkendu budete mít příležitost podílet se na zvolení Hráče kola v krajském přeboru.

Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev a dalšími odborníky přichystají vždy výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem upozornili. A vy pak hlasováním v naší anketě na webu www.plzensky.denik.cz sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme v sobotním Deníku i na webu rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci. (red)