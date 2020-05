Jenže pak byla nejen fotbalová FORTUNA:LIGA kvůli pandemii koronaviru přerušena a restartu se dočkala až teď. Viktoriáni do ní znovu vběhnou ve středu v jámě lvové, od 20 hodin hrají na Spartě. Hrát se bude bez diváků, stejně tak jako následný domácí zápas s Mladou Boleslaví, který má výkop v sobotu v 18 hodin. „Berme to jako velkou velkou výzvu. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat,“ řekl Adrian Guľa během videokonference s vybranými novináři.

Můžete srovnat svoje pocit s těmi, které jste měl před startem jarní části FORTUNA:LIGY? Je to hodně podobné nebo vás ta nucená pauza malinko přibrzdila?

Pocity jsou trošku odlišné. Já teď věřím, že jsme o krok dál. Už se nějakou dobu známe, mám o hráčích lepší přehled. Vím, jak v určitých situacích reagují. Ujasnili jsme si tak jakým způsobem bychom se chtěli prezentovat

Také jste tehdy po zimě ztráceli na Slavii šestnáct bodů, ale teď už je to jenom osm. Sedí vám role, kdy naháníte lídra ligy?

(zamyslí se) My jdeme den po dni, tak jsme se k tomu stavěli od našeho příchodu do Plzně. Možná je to klišé, ale platí. Když chcete vystoupat na vrchol a začnete se příliš brzy dívat na poslední schod, můžete rychle narazit. Pro nás je teď podstatné, abychom zvládli první krok, pak můžeme myslet na další. Cítím z mužstva chuť vyhrávat, ale každý zápas musíme jít na maximum, být dál pokorní a pracovití.

Výsledky v přípravě naznačují, že jste ve stejné herní pohodě jako před přerušením, střílíte hodně branek. Jak vy to hodnotíte?

Už ve chvíli, kdy jsme se opět dostali do kontaktu s celým týmem, bylo znát, že se mančaft umí opřít o svoje silné stránky. Bylo to znát už v tréninku, i teď v zápasech. Ale pořád šlo jen o přípravu, v lize to bude jiné. Teď navíc ještě specifické tím, že se bude hrát bez diváků.

Inspirovali jste se nějak na startu bundesligy, která už se hrála před prázdnými tribunami?

To já ani nemusel. (usměje se) Pár podobných zápasů jsem si zažil, když jsem působil na Slovensku. Tam fanouškovská podpora některých klubů nebyla taková, jakou znáte v Plzni. Není úplně jednoduché hrát v takové atmosféře

Připravujete na to nějak i hráče?

Povídali jsme si o tom, jaký je rozdíl hrát před patnácti tisíci diváky nebo prázdnými tribunami. Myslím, že rozdílových faktorů tam bude víc. V plném kotli často hráči ani neslyší pokyny od trenérů, kulisa je jiná..

Změníte nějak taktiku i v předávání pokynů na hřiště, aby třeba nebyli tolik slyšet?

I na tréninku nebo v přípravných zápasech je všechno slyšet. Zatím jsem na to nemyslel, ale asi by nebylo dobré něco měnit, aby hráči nemuseli ještě řešit, že se chovám jinak. Těch faktorů, které teď hru ovlivní bude už tak dost.

Může to být nevýhoda pro kluby se silným diváckým zázemím, mezi které patří i plzeňská Viktoria? Pomůže to spíš slabším soupeřům?

Podobné diskuse jsem sledoval i u zahraničních trenérů A souhlasím s nimi, že může vyskočit nějaký hráč, který je silný v tréninku a bez tlaku fanoušků. Víc si můžou dovolit i kluby, které nemají velkou fanouškovskou podporu. Já věřím, že my budeme cítit naše fanoušky a jejich energii aspoň na dálku, protože nám v úvodu jara velmi pomáhali.

Měl jste někdy v době nucené pauzy obavu, že by se česká liga nemusela vůbec dohrát?

To je věc, kterou nemáte pod kontrolou. Proto jsem se tím vůbec nezaobíral. Když by se rozhodlo, že se hrát nebude, tak by se nehrálo. Já to nemůžu nijak ovlivnit. Já mám strach hlavně o to, aby byli všichni moji blízcí zdraví, rodina, ale i lidi z klubu a další. To je pro mě důležité. Když budeme zdraví, můžeme dělat věci, které nás baví.

Našel byste na době koronaviru něco pozitivního? Třeba, že hráči mohli doléčit drobné šrámy, odpočinout si…

To byste se měl spíš zeptat hráčů, jestli byli šťastní, že nás delší dobu neviděli. (úsměv) Já se vždy snažím hledat, v čem vám ta situace může pomoct. Protože jsem tady zůstal bez rodiny, využil jsem to ke studiu. Hráči trénovali sami, měli víc času na sebe a svoje rodiny…

Máte už v hlavě základní sestavu? Budete sázet na hráče, kteří úspěšně zvládli úvod jara?

Samozřejmě, že nějakou představu mám. Ale pro nás je důležité, abychom měli připravené všechny hráče, nejen tu základní sestavu. Proto je fantastické, že jsou všichni kluci zdraví, v posledním zápase jsme protočili dvacet hráčů. Můžeme vycházet z těch, co začínali, ale i střídající hráči ukázali, že mají týmu co dát. Každý z nich je důležitý.

Předpokládám, že na herním stylu se nic měnit nebude…

Pro mě je podstatné, že Viktorka má dlouhodobě vítěznou mentalitu, umí zvládat důležité zápasy. Jsou tady velmi kvalitní hráči, kteří tohle mají v sobě a já se jen snažím navázat na předchozí úspěchy, přidat nějaké vlastní podněty. Samozřejmě s maximální podporou klubového vedení. Cest k vítězství je spousta a je na každém z nás, kterou z nich zvolí. Já se snažím makat naplno, cením si toho, že to kluci dokážou přenést do zápasů. Věřím, že další vítězství přidáme. A nejen to, ale přispějeme i k rozvoji jednotlivců.

Soupeře nešlo v přípravě sledovat, protože se hrálo za zavřenými dveřmi. Bude to problém?

To je o schopnosti přizpůsobit se. Budeme vycházet z toho, že před pauzou sehrála Sparta velmi slušný zápas na Slavii. Navíc se spíš chceme zaobírat tím, jak se naši kluci cítili, když hrávali proti nim, jak to vnímali. Takové prestižní zápasy můžou rozhodovat detaily.