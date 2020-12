Zato před patnácti lety tehdy pětatřicetiletý stejný muž mohl ve stejném ročním období na stejném stadionu v Pobřežní ulici sledovat na vlastní oči utkání české nejvyšší soutěže a kochat se akcemi tehdejších hvězd typu Pavla Nedvěda, Jana Kollera či Tomáše Řepky! Sci-fi? Ne, realita.

Pojďme zavzpomínat, jak to vypadalo na podzim 1995, kdy se v Tachově hrály tři prvoligové zápasy. Pravda, ne tachovského mužstva, ale tehdejšího Unionu Cheb. Ale to na věci nic nemění.

Za vším stál tehdejší chebský sekretář a také dlouholetý funkcionář UD a FK Tachov Ondřej Kožár.

Na podzim roku 1995 totiž začaly problémy Unionu s tehdejší chebskou radnicí ohledně pronájmu stadionu Lokomotivy, kde Chebští hráli své zápasy od roku 1979. V té době zbývalo Unionu sehrát na podzim tři domácí prvoligové zápasy. Spekulovalo se o přesunu do Sokolova nebo do Karlových Varů, nakonec však volba padla na Tachov. Výraznou roli ve výběru náhradní lokality sehrál právě před dvěma lety v srpnu zesnulý Ondřej Kožár, díky němuž tak tehdy měli tachovští fotbaloví příznivci možnost vidět na svém stadionu tři parádní představení.

Boby Brno: Promíchání fanoušků a bitka u haly

Tachovští pořadatelé měli na přípravu stadionu pouhých osmnáct dnů a nebyla to žádná legrace. Vytvoření sektorů se samostatnými vchody, příprava zázemí, aby odpovídalo regulím, příprava reklamních ploch a další věci nutné ke splnění pořádání ligového zápasu – a to vše v šibeničním termínu.

Nejprve přijeli Bobíci z Brna, zápas to byl parádní. V akci diváci viděli brněnské legendy jako například Přibyla v bráně, v poli Dostálka, Valnohu a další. Domácí si nakonec se svým soupeřem poradili 3:1.

Zajímavé věci se také děly v hledišti, kde se oba tábory fanoušků spojily a společně podporovaly oba týmy. Hlasitý pokřik ´Hvězda - Brno - Baník, Pražáků je zánik´ jasně vysvětlil důvod přátelství.

Po utkání došlo k potyčce policistů s fanoušky Brna v prostoru mezi sportovní halou a plaveckým bazénem. Tekla krev a nutno dodat, že v tehdejší době to nebylo nic mimořádného.

FC Union Cheb – FC Boby Brno Unistav 3:1 (2:0)

Branky: 41. a 56. Klago, 28. Gibala – 77. Wagner.

ŽK: 1:3. Rozhodčí: Duda – Boubín, Čičmanec. Diválů: 2438.

Zápas jako řemen, málem spadla tribuna…

Jeden z nejslavnějších zápasů své historie zažil tachovský stadion v říjnu 1995, kdy na něj zavítala pražská Sparta. Jádro týmu tvořily vycházející hvězdy českého fotbalu Pavel Nedvěd, Tomáš Řepka, Jan Koller, Jiří Novotný a další…

Autobus Sparty zastavil u hlavní brány, cestu do kabiny tak Sparťané absolvovali přes tribunu mezi diváky. Pověstná je historka, kdy jeden z diváků, snad současný asistent tachovského Efkáčka Pavel Hobza, volal na Jana Kollera s Vratislavem Lokvencem, kteří svou výškou evidentně vyčnívali: "Hej chlapi, basket se hraje v hale, ta je támhle!" Oba borci to vzali s humorem a mohlo se začít…

Na trávníku se před šesti tisícovkami diváků odehrála bitva, na kterou se dlouho vzpomínalo. Nejprve se prosadil Koller, na druhé straně srovnal Klago. Chvíli před půlí Budka vrátil vedení Spartě, po přestávce se však spustil chebský uragán a po dvou slepených gólech Jindráčka málem spadla tribuna. Když už to vypadalo, že Sparta odjede s prázdnou, vyrovnal v závěru Frýdek a ještě po zkratu brankáře Vojnara pro něj vykoledoval červenou kartu. Úžasný zápas…

FC Union Cheb – AC Sparta Praha 3:3 (1:2)

Branky: 66. a 68. Jindráček, 30. Klago – 18. Koller, 44. Budka, 88. Frýdek.

ŽK: 4:0. ČK: 1:1 (87. Vojnar – 76. Týce). Rozhodčí: Maurer – Růžička, Wencl. Diváků: 6001!

Loučení prohrou, Cheb přišel o bod v závěru

Loučení s tachovským azylem znamenalo pro Union derby s Viktorkou Plzeň a fotbalu tehdy vůbec nepřálo počasí. Silně sněžilo a pouze díky tachovským pořadatelům z řad dobrovolníků, kteří ještě chvíli před utkáním pobíhali po hřišti s hrably a odklízeli sníh, se nakonec mohlo hrát.

Kvůli předchozímu vyloučení gólmana Vojnara měl do branky zaskočit veterán Krbeček, ale traduje se, že jeho start znemožnila administrativní chyba chebských funkcionářů. Do branky tak musel nastoupit nezkušený Kýček, což nakonec stálo domácí bod. Do vedení poslal hosty Heřman, na druhé straně vyrovnal Müller. Minutu před koncem však Kýčkovi proklouzla střela mezi rukama do břevna a střídající Purkart z dorážky rozhodl o bodech.

Zajímavostí tohoto utkání bylo, že v obou týmech tehdy účinkovalo několik borců, kteří později hájili barvy FK Tachov. Na chebské straně zkušený Julius Bielik a trenér František Plass, na strané plzeňské Jan Velkoborský a budoucí trenéři Stanislav Purkart a Zdeněk Bečka.

FC Union Cheb – FC Viktoria Plzeň 1:2 (0:0)

Branky: 78. Müller – 71. Heřman, 89. Purkart.

ŽK: 3:4. Rozhodčí: Čičmanec – Růžička, Vodička. Diváků: 2483.

Jan Vydra a Robert Babor