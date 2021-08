Podzim bez pohárů a peněz. Fotbalová Viktoria řeší trhlinu v rozpočtu

Byl to další nekonečný večer v podání fotbalistů Viktorie Plzeň, ale na rozdíl od domácí bitvy s velšským The New Saints tentokrát se smutným koncem. Svěřenci trenéra Michala Bílka podlehli v deštivém počasí na stadionu Vasila Levského v odvetě play-off Evropské konferenční ligy domácímu CSKA Sofia a v pohárové Evropě končí. „Zklamání je obrovské, to je pochopitelné,“ hlesl pouze plzeňský trenér Michal Bílek.

Fotbalisté Viktorie Plzeň prohráli odvetu play-off Evropské konferenční ligy s CSKA Sofia a potřetí v řadě budou bez podzimu v pohárové Evropě. | Foto: FCVP/Jan Kubíček

Jeho tým byl po domácím vítězství 2:0 blízko k postupu do skupiny. Ale v Bulharsku během 90 minut svůj náskok promrhal a v prodloužení dostal třetí gól, byť hrál v té chvíli v početní výhodě. A to znamenalo vyřazení. „Nechci používat sprostá slova, ale zase jsme to nezvládli. Už třetím rokem,“ nebral si servítky zkušený stoper Luděk Pernica, jenž byl i u předchozích dvou krachů v pohárové Evropě. „Je to hrozně špatně. Tohle je pro nás nejhorší facka v nejdůležitějším zápase sezony,“ přiznal 31letý fotbalista, jenž byl v Sofii kapitánem. Plzeňští fotbalisté budou potřetí v řadě chybět ve skupinové fázi evropských pohárů. A to je krutá rána nejen ze sportovního pohledu, ale také pro klubovou kasu. Prokletá prodloužení plzeňských fotbalistů v pohárové Evropě Přečíst článek › Ekonomika plzeňské Viktorie už takhle nebyla v ideální kondici a teď přišla další trhlina. Místo zhruba 75 milionů korun do skupiny Evropské konferenční ligy jich připluje do Štruncových sadů necelých dvacet. To společně s asi třiceti miliony za prodej Ba Louy do polského Lechu Poznaň zacelí jen ty největší mezery v rozpočtu. Šetření tak bude muset být ještě výraznější. Plzeňská Viktoria nemá v záloze čínské investory jako Slavia ani mecenáše typu podnikatele Daniela Křetínského jako Sparta. Peníze od UEFA za účast v pohárech tvoří podstatnou část jejího rozpočtu, byť samozřejmě nelze zapomenout na příspěvek generálního partnera Doosan Škoda Power. Dají se čekat další škrty, které se dotknou i hráčského kádru. „Jaký bude mít naše vyřazení dopad? To není otázka na mě,“ reagoval bezprostředně po zápase na novinářský dotaz kouč Bílek. Je však téměř jisté, že budou muset přijít nějaké odchody. Pouze na tuzemskou ligu je současný plzeňský kádr až příliš široký. Ale je o hráče Viktorie vůbec zájem? Klub by se jistě nebránil třeba odchodu kapitána Brabce, ale žádná konkrétní nabídka na něho. Navíc je stále ještě poměrně hodně hráčů ve stavu nemocných (Hejda, Kalvach, Čermák), exreprezentant Kopic zase teprve nedávno začal naplno trénovat. Není to jednoduchá situace… VIDEO: Fotbalová Plzeň hlásí posilu. Z Polska přichází levonohý záložník Sýkora Přečíst článek › Zdá se, že na hostování odejde mladík Hlavatý, mluví se především o zájmu Mladé Boleslavi. Také další záložník Pachlopník a útočník Matějka chodí hrát v poslední době jen za béčko ve třetí lize. Jenže první z nich v Plzni hostuje z Brna a druhý je zase při zdravotních lapáliích Beauguela jedinou alternativou za Chorého na hrot útoku. Do neděle, kdy viktoriáni nastoupí od 16 hodin k 6. kolu FORTUNA:LIGY v Mladé Boleslavi proti nováčkovi z Hradce Králové, k žádnému odchodu nedojde. Ale pak následuje reprezentační přestávka, ideální prostor pro změnu. Tu první už plzeňský klub oznámil v pátek odpoledne a byl to paradoxně příchod bývalého slávisty Jana Sýkory, který pochází z Červeného Poříčí u Klatov.