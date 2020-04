Platí to i pro okresní soutěže v celém Česku až po ty nejnižší ´pralesní ligy´. Sotva fotbalové jaro začalo, hned zase skončilo. A s ním celá sezona 2019/20 od třetí ligy níže. Kvůli rychle se šířícímu zlu v podobě koronaviru Covid-19 mohl amatérský fotbal bilancovat celou sezonu nezvykle brzy, už před polovinou dubna. Jako konečné výsledky zůstanou u tohoto ročníku fotbalových soutěží navždy zapsány tabulky k datu 8. dubna 2020. Tedy v případě okresních soutěží na Tachovsku jsou to ty po podzimní části sezony, protože jarní boje už nestihly vypuknout. A proto je nutno touto optikou pohlížet i na veškeré statistky nejen týmové, ale i individuální jednotlivých hráčů hráčů. Tedy například na součet odehraných minut, počet vstřelených gólů, čistých kont brankářů či obdržených žlutých a červených karet.

Jaká čísla tedy vyplavala na povrch TaNET okresního přeboru II. třídy?

(v dalších dnech přineseme statistiky okresních soutěží III. a IV. třídy)

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ II. TŘÍDY

V nezvykle třináctičlenném okresním přeboru přineslo před touto sezonou nejvíce vzruchu zařazení před tím jedenáctého týmu divize FK Tachov, který se už do čtvrté nejvyšší soutěže v Česku pro ročník 2019/20 nepřihlásil kvůli sporům s městem ohledně rekonstrukce tachovského fotbalového stadionu. Po podzimu a tedy v tuto chvíli už i po celé zkrácené sezoně mu s torzem původního kádru patřilo třetí místo, ale dělal vše pro to, aby na jaře hned postoupil do oblastní I.B třídy. Mužstva se po nepříliš vydařeném startu ujal kvalitní a především velmi zkušený trenér Jaroslav Pták a s příslibem řady staronových posil se Tachované těšili na cestu vzhůru. Ta však nepřišla, protože postupy i sestupy byly na všech úrovních zmraženy. Tato možnost se netýkala tedy ani vedoucího týmu Hraničář Částkov a druhého Sokolu Lom, jejichž funkcionáři však postup ve svých plánech neměli. Před sezonou z I.B třídy sestoupivší Sokol Stráž toho příliš nepředvedl a zařadil se do neviditelného středu tabulky. Zklamání z umístění vládne hlavně v posledních Bezdružicích, ale situace jim nahrála možnost reparátu v příštím ročníku.

Do bojů v TaNET okresním přeboru II. třídy zasáhly celkem tři stovky fotbalistů a 117 z nich vstřelilo alespoň jeden gól. Pořadí kanonýrů neúplného ročníku ovládl s 26 brankami Lukáš Bydžovský z vedoucího Částkova o tři góly před tachovským Lukášem Čížkem, který ale do celku z okresního města přišel až v průběhu sezony z Boru. Už z odstupem dalších sedmi gólů obsadil pomyslnou bronzovou příčku borský Jiří Stránský.

Kompletní střeleckou statistiku hráčů všech týmů najdete na konci článku i se shrnutím všech napomenutí červenými a žlutými kartami.

Červených kartonků rozhodčí ve dvanácti soutěžních kolech ukázali celkem jedenadvacet a vyhnuly se jim pouze čtyři kluby (Částkov, Tachov, Stráž a Černošín). Nejvíce vyloučení si naopak připsaly Bor (6) a Kostelec (4). Individuálními lídry tohoto pořadí se s dvěma předčasnými cestami pod sprchu stali borští David Vitoň s Tomášem Janků, Karel Šaman z rezervy Baníku Stříbro a kostelecký Ondřej Kuchár.

Žluté karty samozřejmě opouštěly kapsičky sudích daleko častěji (194x - viz níže) a v tomto ohledu se rekordmany celé soutěže staly v týmech opět Kostelec (32) a Bor (30). V jednotlivcích s osmi napomenutími vládli pořadí borský David Vitoň s Danielem Kuchárem z kádru nováčka Motor Záchlumí.

TABULKA SEZONY 2019/20

(umístění, mužstvo, počet utkání, výhry, remízy-neuvádí se, prohry, skóre, body, výhra na PK, prohra na PK)

1. Částkov A 12 12 0 0 67:16 35 1 0

2. Lom 12 10 0 2 43:23 29 1 0

3. Tachov 12 9 0 3 63:13 27 1 1

4. Bor 12 6 0 6 48:26 20 0 2

5. Stříbro 12 7 0 5 33:24 20 1 0

6. Kšice 12 7 0 5 24:30 20 1 0

7. K. Lázně A 12 7 0 5 26:21 19 2 0

8. Stráž 12 6 0 6 21:34 16 2 0

9. Černošín 12 4 0 8 18:28 13 2 3

10. Kostelec 12 4 0 8 14:49 12 0 0

11. Záchlumí 12 3 0 9 15:40 11 0 2

12. Přimda 12 2 0 10 23:55 8 0 2

13. Bezdružice A 12 1 0 11 18:54 4 0 1

TABULKA UTKÁNÍ DOMA

1. Tachov 7 6 0 1 43:3 19 0 1

2. Částkov A 5 5 0 0 33:8 15 0 0

3. Lom 6 5 0 1 23:13 15 0 0

4. Stříbro 6 4 0 2 19:11 12 0 0

5. Kšice 6 4 0 2 13:13 12 0 0

6. Bor 6 3 0 3 31:16 11 0 2

7. Stráž 5 3 0 1 11:7 11 1 0

8. K. Lázně A 6 3 0 3 16:7 9 0 0

9. Černošín 7 2 0 5 15:18 8 0 2

10. Přimda 6 2 0 4 16:24 8 0 2

11. Kostelec 6 2 0 4 10:20 6 0 0

12. Záchlumí 7 1 0 6 6:15 5 0 2

13. Bezdružice A 5 1 0 4 7:15 4 0 1

TABULKA UTKÁNÍ VENKU

1. Částkov A 7 7 0 0 34:8 20 1 0

2. Lom 6 5 0 1 20:10 14 1 0

3. K. Lázně A 6 4 0 2 10:14 10 2 0

4. Bor 6 3 0 3 17:10 9 0 0

5. Tachov 5 3 0 2 20:10 8 1 0

6. Stříbro 6 3 0 3 14:13 8 1 0

7. Kšice 6 3 0 3 11:17 8 1 0

8. Záchlumí 5 2 0 3 9:25 6 0 0

9. Kostelec 6 2 0 4 4:29 6 0 0

10. Černošín 5 2 0 3 3:10 5 2 1

11. Stráž 7 2 0 5 10:27 5 1 0

12. Přimda 6 0 0 6 7:31 0 0 0

13. Bezdružice A 7 0 0 7 11:39 0 0 0

STŘELCI GÓLŮ

Částkov: 26 – Lukáš Bydžovský; 12 - Kamil Pták; 8 - Václav Pešek; 5 - Jaroslav Žemlička a Martin Pažontka; 3 - Pavel Kaše a Erik Čoka; 2 - Tomáš Hutta; 1 - Andrii Shplikhal, Petr Kaše, Michal Machač a Adam Eidelpes.

Lom: 13 – Martin Stec; 12 - Jakub Bukva; 5 - Yurii Kalynych; 3 - Mykola Rosokha; 2 - Petr Petráška, Jiří Vopalecký a Jan Bukva; 1 - Martin Pich, Lukáš Daniel, Vladimír Zdvihal a Daniel Žipaj.

Tachov: 23 – Lukáš Čížek; 11 – Patrik Sláma; 9 - Pavel Kořínek; 4 - Patrik Hána a Miroslav Zámeček; 3 - David Beneš; 2 - Vojtěch Mráz; 1 - Tomáš Kabourek, Anh Le Quoc, Daniel Kotous, Zdeněk Sloup, Lukáš Tušl a Jaroslav Boček.

Bor: 16 – Jiří Stránský; 13 - Tomáš Janků; 5 - David Jutka; 3 - David Vitoň; 2 - Radek Dráždil, Jakub Burda, Jan Pokorný, Jan Boško a Mikuláš Pustovojt;

Stříbro B: 9 – Tomáš Florus; 7 - Filip Tesař; 6 - Libor Loula; 4 - Karel Šaman a Michal Petraška; 1 - Daniel Kasl a Ondřej Matys.

Kšice: 8 - Ladislav Čížek; 5 - Petr Janout; 3 - Pavel Flíček; 2 - Milan Tyr; 1 - Pavel Kaprhál, Ivan Šetlík, Petr Jankov, Miroslav Šetlík a Miroslav Volf.

Konstantinovy Lázně: 9 - Josef Nevařil; 5 - Pavel Novotný; 3 - Jan Jelen; 2 - Jaroslav Sak, Miroslav Gláser a Karel Pitlík; 1 - Josef Míšek, Michal Pohlot, František Vacata a Pavel Horna.

Stráž: 4 - Karel Pták, Daniel Smola a Bohdan Borys; 3 - Volodymyr Borys; 2 - Miloslav Jedlička a Daniel Černý; 1 - Vlastimil Svoboda a Marian Jágrik.

Černošín: 6 - Ivan Toderiuk; 5 - Vladimír Turek; 3 - Bohuslav Horhol; 1 - Robert Panuška, Ladislav Melich, Radek Drozda, Jan Hejcman a Tomáš Vondraš.

Kostelec: 4 - Karel Blažek; 2 - Ján Kret, Jaroslav Gašpar a Radek Valena; 1 - David Nový, Jan Pešík, Martin Tuka a Tomáš Bezdíček.

Záchlumí: 6 - Kamil Dýdek; 4 - Miroslav Štrejn; 1 - Jan Suchánek, Tomáš Kunc, Adam Sabovčík, Lukáš Dýdek a Lukáš Hrabák.

Přimda: 9 - Miroslav Vokroj; 7 - Jaroslav Kůst; 2 - Jan Sopko; 1 - Duc Anh Nguyen, Jindřich Kotrc, Patrik Dvořák, Karel Bauer, Tomáš Burda a Van Duong Tran.

Bezdružice: 5 - Miroslav Filip a Luděk Štefanisko; 3 - Petr Čapek; 2 - Lukáš Čada a Roman Fojtík; 1 - Lukáš Blažek.

ČERVENÉ KARTY

Částkov (0):

Lom (1): 1 – Lukáš Daniel.

Tachov (0):

Bor (6): 2 - Tomáš Janků a David Vitoň; 1 - Marcel Hocmann a Jan Andrle.

Stříbro B (3): 2 – Karel Šaman; 1 - Filip Tesař

Kšice (2): 1 - Ladislav Čížek a Aleš Smetana.

Konstantinovy Lázně (0):

Stráž (0):

Černošín (0):

Kostelec (4): 2 - Ondřej Kuchár; 1 - Radek Valena a Lukáš Honzík.

Záchlumí (2): 1 - Tomáš Kunc a Daniel Kuchár.

Přimda (1): 1 - Patrik Dvořák.

Bezdružice (2): 1 - Dominik Maroušek a Michal Trnka.

ŽLUTÉ KARTY

Částkov (11): 2 – Michal Machač, Lukáš Bydžovský, Václav Pešek a Jaroslav Žemlička; 1 - Tomáš Hutta, Petr Kaše a Pavel Hobza.

Lom (13): 3 – Jakub Bukva; 2 - Mykola Rosokha a František Janda; 1 - Jan Bukva, Martin Stec, Yurii Kalynych, Lukáš Daniel, Daniel Žipaj a Tomáš Miščuk.

Tachov (15): 3 – Daniel Kotous a Lukáš Čížek; 2 - Radek Mráz, Miroslav Zámeček a Martin Trejbal; 1 - Lukáš Vávra, Pavel Kořínek a Lukáš Tušl.

Bor (30): 8 – David Vitoň; 4 - Pavel Zeman a Marcel Hocmann; 3 - Mikuláš Pustovojt a David Jutka; 2 - Jiří Stránský a Tomáš Janků; 1 - Jiří Tajstra, Jan Pokorný, Jakub Burda a Jan Andrle.

Stříbro B (20): 4 – Karel Šaman; 3 - Tomáš Florus a Petr Žíla; 2 - Adam Kohut; 1 - Ondřej Pavlas, Jakub Petrlák, Alexandr Němec, Matěj Kovačka, Michal Petraška, Michal Honzík, Aleš Mikulovský a Filip Tesař.

Kšice (22): 5 - Miroslav Šetlík; 4 - Milan Tyr; 3 - Jakub Marcell, Aleš Smetana a Petr Janout; 2 - Jan Šetlík; 1 - Ivan Šetlík a Ladislav Čížek.

Konstantinovy Lázně (19): 4 - Jaroslav Houdek; 3 - Karel Pitlík; 2 - Josef Nevařil a Pavel Rašín; 1 - Pavel Hampapa, Marek Pohlot, Radek Mašín, Miroslav Gláser, Petr Hospodářský, Jaroslav Sak, Pavel Horna a Karel Seknička.

Stráž (17): 5 - Vlastimil Svoboda; 3 - Mojmír Lapský a Karel Pták; 2 - Radek Šedivý; 1 - Václav Hlaváč, Ondřej Pták, Martin Novotný a Volodymyr Borys.

Černošín (15): 3 - Tomáš Vondraš; 2 - Tomáš Klepsa, Jan Hejcman a Vasyl Gondorchyn; 1 - Lukáš Lacman, Vladimír Turek, Bohuslav Horhol, Jakub Panuška, Ivan Toderiuk a Radek Drozda.

Kostelec (32): 5 - Ján Kret; 4 - Ladislav Netrh, Ondřej Kuchár a Libor Touš; 3 – Radek Valena, Ladislav Florián a Lukáš Honzík; 2 - Jaroslav Gašpar; 1 - Roman Průcha, Karel Blažek, Tomáš Bezdíček a Martin Tuka.

Záchlumí (20): 8 - Daniel Kuchár; 3 - Lukáš Dýdek; 2 - Karel Štrejn; 1 - Lubomír Machala, Jakub Mička, Miroslav Štrejn, Tomáš Kunc, David Kasič, Jan Suchánek a Lukáš Hrabák.

Přimda (14): 4 - Jaroslav Kůst; 3 - Miroslav Vokroj a Patrik Dvořák; 1 - David Ferdinandy, An Nguyen Duy, Lukáš Teplárek a Tomáš Burda.

Bezdružice (22): 6 - Lukáš Čada; 2 - Petr Čapek, Michal Trnka a Dominik Maroušek; 1 - Václav Gábor, Luděk Štefanisko, Stanislav Čada, Roman Fojtík, Miroslav Filip, Petr Hlinčík, Jakub Štrunc, Petr Holík, Martin Vašíček a Pavel Thoma.