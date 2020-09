Vyšší soutěž si potom zahrál v Domažlicích, Karlových Varech i doma v Tachově. Teď se vrátil po třech letech v sousedním Německu, která strávil převážně ve Weidenu, a pomáhá mateřskému klubu zpátky mezi krajskou elitu.

FK Tachov zatím válcuje soupeře, naposledy vyhrál v Krchlebech 7:1. I díky hattricku Lukáše Hudce, kterému na to stačilo 13 minut.

„Nevybavuju si, že by se mi něco podobného někdy povedlo. Jednou jsem v žácích dal pět branek Aši, ale v mužích nic takového,“ hlásil po telefonu 31letý Lukáš Hudec.

Ani hattrick jste nedal?

To jo, těch jsem pár dal. Ale nikde ne z pozice útočníka, kde jsem dřív hrával.

Teď je z vás klasický hroťák. Jak k tomu došlo?

Trenér se mě zeptal, jestli bych si to nechtěl vyzkoušet, a už jsem tam zůstal. Ale není to nic nového, hrál jsem to poslední tři roky v Německu.

Z Tachova jste odcházel do Weidenu, působil jste celou dobu tam?

Rok a půl jsem byl v áčku, s nímž jsme hráli Bayern ligu. Ale pak se nám narodil syn a už bylo dost cestování, šel jsem hrát o dvě soutěže níž do Wernbergu. A nakonec jsem se vrátil do béčka Weidenu, kde byl mix mladých a zkušených hráčů.

Co lze teď hledat za vaším návratem do Tachova?

Hlavně rodinu. Ale taky se změnilo vedení klubu. Fotbal v Tachově začali dělat lidi, kteří tomu věnují hodně úsilí, dávají do toho srdíčko. Mě to hrozně nadchlo, líbí se mi ta filozofie, propracovanost s mládeží, která má budoucnost před sebou. A my starší jim předáváme zkušenosti.

Jaké to vůbec je pro Tachov, hrát „jen“ I. B třídu? Po třech kolech máte plný počet bodů a impozantní skóre 17:1…

Situace se tak vyvinula, zkrátka to tak je. Většina kluků z dřívějšího kádru odešla. Zůstal jen Lukáš Tušl, teď se to pomalu vrací, šanci dostávají vlastní odchovanci. Máme perspektivní kádr, I. B třída je pro tyhle mladé kluky zatím ideální na rozehrání.

Plánujete, že soutěž prolétnete a hned postoupíte výš, zatím aspoň do I. A třídy?

To asi uvidíme po půlce soutěže. My hlavně doufáme, že nenastane nic neočekávaného a soutěž se dohraje. Ale máme kvalitní kádr, nebudeme se za nic schovávat. chceme hrát na špici. A stoupat soutěžemi výš, Tachov na to má nejen zázemí, ale i hráčský potenciál.

Už jste zmínil, že rád nastupujete s mladými spoluhráči. Cítíte se i jako mentor?

Takhle bych to asi neřekl, ale baví mě to, když mám možnost předávat jim zkušenosti. Jsem tak spokojený.