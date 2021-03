Nyní mohou jen sledovat posuny různých termínů a doufat, že někdy v budoucnu se opět svých soutěží dočkají.

Platí to i o fotbalu.

Výkonný výbor FAČR například s ohledem na aktuální situaci schválil pro tento rok posun splatnosti členských příspěvků.

„S ohledem na aktuální epidemickou situaci je splatnost odložena do 15. dubna s tím, že dodatečná lhůta pro zaplacení je stanovena do 30. dubna,“ uvádí předseda Sportovně-technické komise OFS Tachov Ludvík Jüthner a dál apeluje na okresní kluby: „Nezapomeňte tedy členské příspěvky za své hráče uhradit. Vyhnete se tomu, že po restartu soutěží vám budou chybět hráči,“ upozorňuje.

A i zmíněný restart soutěží s sebou přináší nespočet hlavně termínových změn.

„Přestupní období se prodlužuje do 14. května, soutěžní ročník 2020/21 bude plošně restartován dohrávanými koly podzimní části soutěže, řídící orgán soutěže určí ´inkubační dobu´ pro přípravu klubů před restartem a soutěžní ročník se nebude prodlužovat. To znamená, že i okresní soutěže budou muset být ukončeny do 30. června, respektive do konce víkendu v neděli 27. června,“ vypočítává Jüthner ty nejdůležitější.

Pro regulérní ukončení sezony je nutné odehrát více než polovinu všech soutěžních utkání, takže konkrétně celou podzimní část a minimálně jedno jarní kolo. V případě okresních fotbalových soutěží mužů na Tachovsku tedy ještě nejméně šest kol v okresním přeboru, čtyři ve III. třídě a pět ve IV. třídě. Za odehraná utkání se považují i ta kontumovaná.

„Ale neodehrané zápasy klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumují,“ připomíná předseda STK a doplňuje, že v případě různého počtu odehraných utkání jednotlivých týmů na konci soutěžního ročníku se použije koeficient.

Od pondělí 1. března platí, že sportovat lze pouze individuálně nebo v přítomnosti členů jedné domácnosti.na venkovním sportovišti na území obce, ve které má sportovec trvalý pobyt nebo bydliště. A asi to tak ještě dlouho bude…

"Věřím, že tuto složitou dobu společně ve zdraví překonáme. Děkuji všem za respektování daných nařízení a zejména těm, kteří i v těchto nelehkých podmínkách dokáží improvizovat a zároveň dodržovat nastavená pravidla, čím drží fotbal při životě . Vím, že to nemáte jednoduché. Přeji vám a všem vašim blízkým jen to nejlepší!" vzkazuje všem v okresním fotbale generální sekretář Fotbalové asociace České republiky Jan Pauly