Po bezbrankovém poločase, v němž měli domácí sice převahu, ale jen platonickou, šli brzy po přestávce překvapivě do vedení hosté. Gólman Brych se marně natahoval po střele Kozojeda, která se od tyče odrazila do branky – 0:1.

Jiskra pak vše vrhla do útoku a v 55. minutě se dočkala vyrovnání. Střelec posledních dní Dvořák se protlačil v šestnáctce přes obranu Dukly a pod brankářem propíchl míč do sítě – 1:1.

Záhy orazítkoval Kuhajda tyč. Další snaha domažlických fotbalistů byla dlouho marná. Sedm minut před koncem je po šanci Hodka zachránilo břevno a v další šanci ho vychytal Brych.

Ačkoliv Domažlickým standardky celý zápas nešly, v závěru je po jedné z nich spasil Mužík, k němuž se odrazil míč, a kapitán Jiskry ho poslal nádhernou ranou zpoza šestnáctky do sítě – 2:1.

„Vítězství je pro nás ohromně cenné, protože se nám zrovna nedařilo. Ale někdy takové zápasy přijdou. Kluci to tam dotlačili, za to je chci pochválit. Na konci už jsem se smiřoval, ale spokojený bych s ním nebyl,“ řekl domažlický kouč Pavel Vaigl.

Ale spokojený s výkonem svých svěřenců nebyl. „Už v poločase byla v kabině trochu bouřka, někteří hráči ze sebe musí vydat víc. Jakmile se dotáhneme na čelo tabulky, kluci se dostanou sami pod tlak. Musí jít do zápasů s čistou hlavou a to dneska nebylo. Je potřeba si to vyříkat,“ doplnil trenér domažlické Jiskry.

Jiskra Domažlice - Dukla Praha B 2:1

Poločas: 0:0

Branky: 55. Dvořák, 89. Mužík – 48. Kozojed.

Rozhodčí: Kolátor – Flade, Doubek. ŽK: Teršl, Zajíček – Kozojed, Štefančic, Douděra, Majer (trenér). Diváků: 320.

Domažlice: Brych – Fedak (84. Holík), Limberský, Teršl (84. Sojka), Rychmovský – Vávra (59. Došlý), Mužík, Kuhajda (59. V. Černý), Aubrecht – Zajíček (90. Mlynařík), Dvořák.