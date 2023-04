Ve prospěch ROBSTAVU hraje i výsledek z podzimního vzájemného měření sil, v němž Jiskru porazili 5:1. Pět gólů dostaly Domažlice od Přeštic také v zimní přípravě, ale tam zápas dovedly alespoň k remíze 5:5. „Nebudu lhát, líbilo by se mi, kdybychom domácím dali znovu pět gólů, ale je jasné, že teď to bude úplně jiné utkání,“ uvědomuje si přeštický trenér Stanislav Purkart. „Domažlice k tomu přistoupí daleko zodpovědněji, než u nás na podzim. My sice máme nějaký plán jak na ně, ale uvidí se až na hřišti, jestli to bude fungovat,“ říká.

5. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: FK ROBSTAV Přeštice (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Jiskra Domažlice (modří) 5:1 (2:0).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Purkart však přiznává, že jeho týmu by mohla pomoci výhra nad Hostouní. „Věřím, že nás to nakoplo, což vlastně vidím i na trénincích. Panuje lepší nálada, kluci mají více sebevědomí. Byl bych moc rád, když to zvládneme a uhrajeme v Domažlicích dobrý výsledek,“ přeje si lodivod Přeštic.

A jak utkání vyhlížejí v táboře domácí Jiskry? „Samozřejmě, že podzimní zápas máme všichni v hlavě, protože to byla ostuda. Myslím si, že jsme se z toho poučili a přistoupíme k němu jinak. Máme motivaci tu porážku odčinit, i když víme, že Přeštice mají velmi kvalitní kádr. Nečeká nás nic jednoduchého, ale chceme napravit podzimní utkání v Přešticích i zápas se Zbuzany, vyhrát a udržet se na prvním místě,“ burcuje domažlický kapitán Petr Mužík.

