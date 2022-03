Jan Souček se vždy těší na zápasy s Osvračínem, který je druhý za Kolovčí. "Hrajeme proti sobě od žáků po muže. Mají dobré fanoušky. Nerad hraju v Tlumačově, kde to není o fotbale, ale o nohy," vysvětlil Souček.

Kolovečský střelec by si troufl i na gól z půlky hřiště v podání Patrika Schicka na loňském mistrovství Evropy. "Určitě bych to vyzkoušel, pokud bych viděl vyběhnutého gólmana," usmál se Souček, který obdivuje fotbalový příběh Cristiana Ronalda. "Líbí se mi jeho odhodlání. I to, jak dře," vyjmenoval.

Asi jako každý Západočech dává přednost pivu před vínem, má rád guláš a moře.

Rokycany touží překvapit Lom, klatovští fotbalisté favorizované Dynamo