Pojďme se navzájem vyhecovat k střeleckým manévrům. A i když o víkendu střílely naše okresní týmy jako u Verdunu, premiérovým Kanonýrem víkendu je pětigólový snajpr ze sousední Bělé nad Radbuzou v I.A třídě.

Domažlicko se tedy ujímá vedení nad Tachovskem 1:0!

Bělá nad Radbuzou – Devatenáct minut mu stačilo na hattrick. To je úctyhodné a v oblastní I.A třídě se to hned tak nikomu nepodaří. Jenže pětadvacetiletému forvardovi Startu Bělá nad Radbuzou Pavlu Jarinovi i to bylo málo. Během dalších sedmi minut přidal ještě dva góly a oslavné chorály bělských fanoušků s jeho jménem nebraly konce.

To vše se událo mezi 18. a 44. minutou nedělního dopoledního utkání domácího týmu ve druhém kole soutěže proti Bohemii Kaznějov.

Vzápětí sice žlutočernou pětibrankovou euforii Startu zchladil gólem kaznějovský Vondráček a kanonýrův bratr Tomáš v domácí svatyni tak neudržel do přestávky čisté konto, ale všem bylo jasné, že pamětihodný počin střelecky disponovaného kanonýra přinese Bělé premiérové mistrovské body v nové sezoně.

Domácí už ve druhé půli žádnou trefu do černého nepřidali a hosté ještě dvakrát síť za gólmanem Startu rozvlnili, ale pět gólů Pavla Jariny, který ve své kariéře prošel i Viktorií Plzeň, Sencem Doubravka a Jiskrou Domažlice, přineslo jeho týmu vytoužený tříbodový zisk.

A to, že ve stejném kole stejné soutěže nastřílel žákavský Nekola ještě o jednu branku více Starému Plzenci, v žádném případě radost bělskému snajprovi nezkazilo!

Autor: Karolína Baborová