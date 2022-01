To Hejda je věrný červeno--modrým barvám Viktorie, na podzim si ho dokonce zvolili spoluhráči kapitánem. A on je povede do jarních bojů ze druhého místa tabulky, když na vedoucí Slavii ztrácí plzeňští fotbalisté jediný bod.

„Řekl bych, že pro všechny to bylo překvapivé. Sami jsme takový bodový zisk nečekali, jsme rádi,“ přiznal Lukáš Hejda. Ale slovo titul podle něho v kabině nepadá.

„Upřímně, o titulu jsme se nebavili. Ale chceme skončit co nejvýš mezi první trojkou. Máme to výborně rozehrané, byla by škoda to ztratit,“ doplnil zkušený stoper, který vítá, že v kádru došlo v zimě k minimu změn.

„Může to být naše výhoda, máme spolu něco odehráno,“ řekl Hejda a reagoval i na novinářský dotaz, jestli viktoriánům vyhovuje, že se v souvislosti s titulem mluví víc o Slavii a Spartě, a oni by tak nemuseli být pod takovým tlakem.

„Já bych řekl, že i na nás je tlak. Od šéfa určitě, chce vyhrávat pořád,“ usmíval se.

Stoper Lukáš Hejda a plzeňská Viktoria, tohle spojení funguje už desátou sezonu.Zdroj: fcv„Spartu a Slavii my neřešíme. Jdeme zápas od zápasu, chceme posbírat co nejvíce bodů a na konci sezony uvidíme, na co to bude stačit,“ doplnil 31letý stoper na startu přípravy, která bude letos nezvykle krátká. K prvnímu jarnímu zápasu nastoupí Viktoria už o prvním únorovém víkendu, kdy hostí nováčka z Hradce Králové.

Zkušený stoper přiznal, že je s přibývajícím věkem obezřetnější. Zvlášť proto, že se v předchozích letech několikrát hned na úvod zimní přípravy zranil. „Snažím se hlavně po tréninku dobře regenerovat, protahovat se. Cítím, že příprava bolí daleko víc, tak se o sebe víc starám,“ uznal Hejda, jenž v české lize překročil hranici dvou set zápasů, v nichž nastřílel rovných dvacet gólů. To je na zadáka slušná porce.

„Není to špatné. Doufám, že ještě nějaké přidám,“ řekl Hejda, když se naposledy trefil ve výročním zápase proti Českým Budějovicím (2:1). Je podepsaný pod čtyřmi tituly Viktorie a dvakrát si s ní zahrál Ligu mistrů.

Ze současného kádru je v Plzni služebně starší jen kolega z defenzivní čtveřice Radim Řezník. Spoluhráči z doby, kdy Hejda do Viktorie přicházel – Matúš Kozáčik, Pavel Horváth a Marek Bakoš –, se posunuli do realizačního týmu. To kapitán ještě počítá, že bude nějakou chvíli bojovat na fotbalových trávnících, na podzim prodloužil smlouvu až do léta 2024.

„V Plzni jsem spoustu krásných chvil. Naším společným cílem je, abychom jich i v budoucnu zažívali co nejvíce,“ řekl tehdy fotbalista, který přicházel ještě za první éry trenéra Pavla Vrby a zažil pak i dalších sedm koučů. Hejda zůstává a věří, že na jaře budou viktoriáni prohánět Spartu i Slavii.