V pozdější době se oba kluby potkávaly především ve druhé nejvyšší soutěži.

Nahlédněme teď trochu do historie. Viktoria poprvé postoupila do I. ligy v roce 1931 a v nejvyšší soutěži se držela až do sezony 1937/1938.

A právě v této sezoně okusil SK Pardubice v roli nováčka premiérově nejvyšší soutěž a s plzeňskou Viktorií se mu dařilo, Východočeši zvítězili 2:1 a remizovali 1:1.

V následujícím ročníku, kdy Viktoria úspěšně zápolila v divizi a mezi elitu se rychle vrátila, vystoupaly Pardubice dokonce na třetí příčku nejvyšší soutěže, hned za vítěznou Spartu a druhou Slavii.

Také ve dvou ligových sezonách mezi lety 1939 a 1941 obsadily Pardubice vždy třetí příčku a Viktoria pokaždé devátou, také ve vzájemných utkáních dominovali fotbalisté z města perníku, třikrát vyhráli (4:0, 5:0, 2:1) a jednou se hrálo nerozhodně 2:2.

Až v sezoně 1941/1942 to poprvé přišlo!

Los určil viktoriánům za soupeře Pardubice hned v úvodním kole a utkání provázely dvě kuriózní situace. Tou první byla skutečnost, že souboj řídili dva rozhodčí.

Ptáte se proč?

V Luční ulici se mělo hrát od 15 hodin, ale pět tisíc diváků marně čekalo na zahájení. Rozhodčí Weidhofer z Brna se totiž nedostavil, mužstva se dohadovala, až po 45 minutách se kapitáni shodli a zápas zahájil divizní rozhodčí Grätz z Plzně.

Náhradní sudí začal sice velmi pěkně, ale ve 13. minutě předal řízení delegovanému arbitrovi Weidhoferovi, který se domníval, že utkání začíná až v 17 hodin, což byl v letních měsících běžný začátek, a do Plzně přijel pozdě. A zřejmě se to podepsalo i na jeho výkonu, udělal řadu nepřesností na obou stranách.

A jaký byl průběh mače?

Viktoria kupodivu svého soupeře přehrávala a také šla po necelé půlhodině hry do vedení. Šamberger zahrával rohový kop, Vališ vystřelil a brankář Horák míč vyrazil do obránce Zástěry, od něhož se odrazil do sítě – 1:0.

To byl druhý kuriózní moment zápasu. Pardubický levý obránce a budoucí trojnásobný reprezentant Československa Jiří Zástěra, který v roce 1960 v roli trenéra přivedl Hradec Králové k titulu mistra republiky, byl sice v tomto utkání nejlepším hráčem. Měl však smůlu.

Nejen kvůli vlastnímu gólu, ale v 63. minutě odstoupil kvůli zranění. To už Viktoria vedla 2:0, když se v 53. minutě pěkně uvolnil kanonýr Vladimír Perk a levou nohou zamířil přesně k tyči.

Potom byl ještě za hrubý faul na Vališe vyloučen další hostující obránce Klus, Pardubice tak dohrávaly o devíti a výsledek už se nezměnil.

A co na překvapivý výsledek napsal dobový tisk?

„Viktoria zvítězila zaslouženě, neboť byla vytrvalejším a také střelecky pohotovějším mužstvem. Měla výborného středního záložníka Bínu. Obrana hrála spolehlivě, v záloze trochu zklamal Moravec. V útoku malých postav si velmi dobře vedla pravá strana R. Sloup – Perk,“ psalo se tehdy.

Jenže při hodnocení zbytku sezony Viktorie Plzeň by se dalo použít rčení: první vyhrání z kapsy vyhání.

Ve druhém kole plzeňský celek zvítězil doma nad nováčkem Polabanem Nymburk 5:0, bez ztráty bodu a inkasovaného gólu byl v čele první ligy. Ale pak už to s ním šlo z kopce. Podzim byl ještě ucházející, přezimování na šesté příčce nenaznačovalo černý scénář, ale jaro bylo doslova pohromou.

Začalo porážkou v Pardubicích 0:3 a skončilo předposledním místem, které znamenalo sestup do divize.

To Pardubice si vedly podstatně lépe, skončily čtvrté.

Viktoriáni se po roce do ligy vrátili a v sezoně 1943/1944 hráli s Pardubicemi 2:2 a 2:1, následující ročník se kvůli konci druhé světové války nehrál a v sezoně 1945/1946 se obě mužstva v první lize utkala naposledy. Viktoria dvakrát zvítězila 3:2 a v jedné ze dvou prvoligových skupin skončila na třetí příčce. Východočeši byli naopak poslední a sestoupili.

V nejvyšší soutěži se pak Pardubice objevily ještě v sezoně 1968/1969, roli nováčka nezvládly a po roce zase spadly. S Plzní se tenkrát nepotkaly, protože Viktoria hrála druhou ligu. Vzájemné klání mezi elitou tak přijde opět až tuto neděli.

V plzeňské Doosan Areně má výkop od 16 hodin a přímý přenos vysílá O2 TV.