Podle zápisu u utkání III. třídy to vypadalo jednoznačně, všechny góly Kladrub při vítězství 6:0 zařídili bratři Kotlárové. „Ale u první branky udělal pan rozhodčí chybu, tu nedával brácha Peter,“ pousmál se čerstvě 34letý Lukáš Kotlár.

Jeho čtyři góly, díky nimž se stal kanonýrem víkendu na Tachovsku, však byly nezpochybnitelné. Přesto nešlo z jeho strany o výjimečný počin. „I za Kladruby už jsem se jednou trefil čtyřikrát,“ říkal rodák z Chminianské Nové Vsi, která leží v okrese Prešov. Od roku 2013 ale žije v Kladrubech a válí za místní klub. „Tenkrát jsem přijel k bráchovi, který už je tady nějakých patnáct let, na Vánoce a už jsem tady zůstal,“ usmál se Lukáš Kotlár.

Na západě Čech si našel i práci a později se do Kladrub přestěhovali i dva mladší bratři Peter a Tomáš.

Ten také v neděli proměněnou penaltou zakončil deset minut před koncem kanonádu do sítě Sulislavi.

„On měl brácha v předchozích zápasech trošku smůlu, nedařilo se mu dát gól. Tak jsem pomohl, aby si zvedl sebevědomí,“ vysvětloval Lukáš Kotlár, proč se nehrnul k exekuci pokutového kopu.

Proti Sulislavi byl v sestavě i nejstarší z bratrů Kotlárů Antonín. A zřejmě to tak vydrží, že budou všichni nastupovat za jeden tým.

„Mám už přece jen nějaký věk. V Kladrubech jsem spokojený, máme skvělou partu,“ popisoval Lukáš Kotlár, který to zkoušel i v sousedním Kostelci, ale rád se vrátil do Kladrub, s nimiž si před časem vyzkoušel i okresní přebor. „Teď už se nikam neženeme, nemáme postupové ambice,“ říkal kanonýr Kladrub. I dnes občas kolem něho zasviští laso z vyšší soutěže. „Ale jo, chtěli mě třeba do Města Touškova, ale nakonec to nevyšlo,“ dodal fotbalista, který začínal v rodné vísce. „Fotbal hraju od sedmi let, miluju ho. Moji bratři to mají podobně,“ vyznal se Lukáš Kotlár, jenž si doma na Slovensku zahrál pátou ligu.

Zdeněk Soukup, Michal Folejtar