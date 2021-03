Stále opakovat, že je na vině tvrdý lockdown a kvůli covidu se zastavily téměř veškeré volnočasové aktivity se sportem v první řadě, to je už značně otravné. Lidé se už chtějí co nejdříve opět vrátit k normálnímu životu a pro řadu z nich to znamená i chodit se dívat na fotbalové zápasy a pro nemalou část populace také fotbal aktivně provozovat. V době, kdy se bezdůvodně nesmějí ani překročit hranice okresu, je pokračování ale přerušených soutěží výkonnostního fotbalu pořád ve sféře sci-fi.

Restart v březnu je už pasé, tak snad někdy v dubnu?

Na čtvrtek 25. března bylo toto téma naplánováno jako hlavní bod jednání zástupců amatérského sportu s šéfem Národní sportovní agentury (NSA) Milanem Hniličkou.

A jak to vidí trenér právě nováčka a zároveň lídra tabulky oblastní fotbalové I.B třídy FK Tachov Jaroslav Pták?

„Všem je asi jasné, že zahájení dohrávek podzimních kol se v březnu jistě neodehraje. V tom jsem skeptický,“ říká dvaašedesátiletý zkušený kouč.

Myslíte si, že se aktuální sezona 2020/21 vůbec dohraje?

„Tak já věřím, že ze strany FAČR a PKFS je snaha dohrát sezónu poměrně velká, protože už druhý rok po sobě by týmy ani nepostupovaly, ani nesestupovaly, a to určitě není z mnoha důvodů dobré. Ale mně se zdá, že vláda a její představitelé si zvykli na jednoduchá řešení v rámci pandemie, a to je lockdown prakticky všeho. A hlavně, připadá mi, že sport je pro ně až to poslední téma. Vždyť o rozvolňování amatérského sportu není vůbec nikde slyšet, vůbec se k tomu nikdo nevyjadřuje. Stále se řeší obchody, cestování, školy, restaurace, omezení pohybu, dokonce i kultura atd., to je ok, to se řešit musí, ale vůbec nikdo nemluví o amatérském sportu. To je přeci strašné, lidé nemohou sportovat už hrozně dlouho, je to problém jak pro dospělé sportovce, tak i pro dříve aktivně sportující děti. Už takhle se stát věnoval sportu zoufale málo, natož nyní. Totální devastace sportu. A Hnilička a jeho slavná Národní sportovní agentura si v klidu spinkají, na dveřích ceduli ´Nerušit!´. Je to hrozný zmar.“

Co by pro FK Tachov znamenal fakt, že by se sezona nedohrála a příští rok byste začínali v I.B třídě nanovo?

„To, že by nám nic jiného nezbylo… Pochopitelně, měli jsme to krásně rozjeté na postup, kluci a celý tým byl ve skvělé formě, vyhrávali jsme velkými rozdíly a byli jsme velkým favoritem na postup. Pokud bychom museli znovu začít v I.B. třídě, znovu bychom museli pravidelně opakovat předcházející výkony a vyhrávat týden co týden, což je i psychicky náročné.!

Může to mít vliv na příchody nebo odchody v kádru?

„Já věřím, že na odchody ne. Všichni hráči vědí, že tohle nikdo z nás ovlivnit nemohl. Myslím, že kluci vědí, že jsme společně s nimi vytvořili v rámci možností znovu výborný tým, který má na to, aby určitě mohl hrát vyšší soutěže. A my do nich postoupíme! Já se snažím, abychom hráli co možná nejatraktivněji, někdy až možná pro někoho přehnaně útočně. Ale kluky právě tenhle fotbal baví, za celou dobu, co jsem u týmu, jsem nezaznamenal, že by hráči chtěli hrát nějak konzervativněji. Z toho mám radost. Pochopili, že nejlepší pro diváky a pro ně samotné je extrémně útočný fotbal. Je radost vidět, jak je to baví a stále se v tom zlepšují. Je jisté, že dokud budu u týmu, tak tímhle směrem budeme stále pokračovat. Chceme hrát v rámci našich možností co nejatraktivněji.“

Jsou aktuálně nějaké změny v kádru ve hře?

„Ano, v této nelehké době se nám podařilo uskutečnit přestup hráče Lukáše Tonky, o kterého jsem už hodně dlouho stál. Je to hráč, který zapadá do mojí představy a koncepce. Dynamický, rychlý, technický a kreativní hráč s výborným charakterem. Navíc mladý s velkou perspektivou. Jsem moc rád, že Lukáš dodržel slovo a po návratu ze Slovenska se mi ozval a tento přestup jsme mohli uskutečnit. Děkuji tímto i našemu prezidentovi klubu Martinu Krýslovi a vedení klubu TJ Slavoj Chodová Planá za to, že se vzájemně a v klidu domluvili na tomto přestupu.“

Autor: Jan Vydra, (rba)