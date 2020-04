Viktoriáni trénovali ve skupinkách na čtyřech hřištích. „I za to jsme rádi,“ říkal slovenský kouč Adrian Guľa v rozhovoru pro klubový.

Jak jste tým rozdělil?

Vycházíme z pravidel, která jsou daná. Je nás 24, takže ve třech skupinách po sedmi a tři brankáři trénují zvlášť.

Přiblížíte nám náplň první společné přípravy?

Trénink byl rozdělený na úvodní část, v níž šlo o zábavu a rozehřátí, protože jsme se delší dobu neviděli. Takže nohejbal, přihrávková cvičení a na závěr i trochu emoční část se střeleckými cvičeními a samozřejmě i něco na fyzičku s driblinkovou vložkou.

Přestávka, během níž měli hráči individuální tréninkové plány, byla dlouhá. Jak jsou na tom fyzicky?

To se teprve ukáže časem. Kluci splnili všechny běžecké úkoly, jsou to profíci. Nicméně teď je pro mě podstatné přenést to na hřiště. Přece jen tam je pohyb specifický, s jiným těžištěm. Musíme být obezřetní a hlídat případné svalové odezvy, aby se nikdo nezranil. Potřebujeme, aby kluci zůstali zdraví a mohli pokračovat v tréninku.

Nacvičovali už jste také nějaké herní prvky?

Na prvním tréninku nejde stihnout všechno. My se těšíme z toho, že jsme po delší době spolu. Museli jsme i trošičku brzdit emoce. Zatím jsme nerozdělovali hráče podle postů, ale v budoucnu k tomu může dojít.

Jak tedy bude pokračovat tréninkový proces?

Postupně se začneme věnovat i taktickým věcem, takže dojde i na dělení podle zaměření jednotlivců. Obranná formace, útočná. Ale existuje možnost rozdělit skupiny, je to hodně variabilní pro nás pro trenéry.

Jak máte rozdělené úkoly se svými asistenty?

Důležité je připravit se předem na možné varianty, aby každý věděl, jak se bude přesouvat. Asistenti jsou zodpovědní za jednotlivá cvičení. A já se budu přesouvat, abych měl přehled o všech hráčích. Je to nová situace. I pro fyzioterapeuty a ostatní členy realizačního týmu. Je třeba neustále myslet na to, že musíme být disciplinovaní, neshlukovat se.

Jak na vás hráči působili, když se po delší době sešli?

Hráči se těší, že můžou trénovat na výborně připraveném hřišti. Je na nich vidět, že mají obrovskou chuť do společné přípravy. Možná je budeme časem muset i trochu krotit. Potřebujeme, aby zůstali fit a postupně jsme jim mohli v tréninku přidávat.