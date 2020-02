Byl to takový malý okresní fotbalový pohřeb.

Když před koncem minulé sezony tehdejší boss bezkonkurenčně nejlepšího fotbalového klubu v našem okrese FK Tachov Petr Morgenstein oznámil, že mužský A-tým nebude pokračovat v divizi a také ho končící funkcionáři přihlásili pro nový ročník pouze do okresního přeboru, zazněly i hlasy, že je to pro klub konec s dospělým fotbalem.

Ale nebyl, není a nebude!

Situace nebyla lhostejná tachovským fotbalovým ´srdcařům´ a téměř z nuly začali opět budovat kvalitní značku FK Tachov zpět.

Vedle jediného neodcházejícího fotbalisty ze základního divizního kádru Lukáše Tušla se postupně začala formovat nová sestava hráčů se silným vztahem ke klubu a k ní se opět postupně přidávají další z bývalých opor. Třeba excelentní snajpr Lukáš Čížek.

Avšak nejenom hráči.

Od října se postavil znovu za kormidlo áčka tachovského ´EfKá´ strůjce úspěchů z doby nedávno minulé, výborný trenér Jaroslav Pták.

Ten si klade pro jarní mistrovské boje jasný cíl. Ze třetího místa tabulky po podzimu i přes osmibodový odstup za vedoucím Hraničářem Částkov a dvoubodový za druhým Sokolem Lom postoupit do oblastní I.B třídy.

Hráčům proto naordinoval těžkou, ale pestrou zimní přípravu. Tým po porážce s FC Chotíkov 1:2 sehrál předevčírem další přípravný zápas proti FK Holýšov.

Jak zatím hodnotíte zimní přípravu?

Zimní přípravu jsem naplánoval s ohledem na to, co nutně potřebujeme zlepšit.

Myslím, že fyzicky jsme prakticky všechny týmy v okresním přeboru přehrávali. Tam zásadní problém nevidím. Ale vidím jej v tech-nicko-taktické úrovni hráčů, tam nás bota tlačí. Nemáme dostatek technických a kreativních fotbalistů. Projevuje se to nejvíc v záloze. Proto jsem se rozhodl, že letošní zimní přípravu zaměříme na zlepšení technických dovedností a celou zimu budeme na hřišti. Všechna cvičení a hry děláme s míčem. Chci, aby to kluky bavilo a zároveň se technicky zlepšovali.

Jak objemný zápřah tedy vaši svěřenci během celé zimní pauzy absolvují?

Trénujeme od 14. ledna a zatím jsme všechny tréninkové jednotky splnili. Do zahájení jarní části máme v plánu 25 tréninků a osm přípravných utkání.

Těch osm soupeřů se rekrutuje z vyšších soutěží, hned pět z nich hraje krajský přebor Plzeňského kraje. Byl to váš záměr?

Ano, chtěl jsem těžké soupeře z vyšších soutěží. Vzhledem k tomu, že chceme každý rok postupovat minimálně až do krajského přeboru, je nutné se dívat nejméně tři roky dopředu. S tím souvisí i to, že naše hráče musíme konfrontovat se silnými týmy. V okresním přeboru je bohužel dost mužstev, které nás moc neprověří a moc nám toho „nedají“. Proto každý jiný, byť přátelský zápas, chci hrát proti silným týmům.

V jaké fázi jsou případné příchody posil?

Pracujeme na posílení kádru, máme příslib od několika kvalitních hráčů, že nás posílí. Chceme tachovské odchovance, kteří momentálně hrají v okolních týmech. Ale oni většinou chtějí dohrát sezonu v klubech, ve kterých ji rozehráli, proto přijdou až v létě. Momentálně intenzivně řešíme jednoho velmi kvalitního hráče (také odchovanec FK Tachov – pozn. aut.), který má zájem přijít už v zimě, ale kolem tohoto přestupu je ještě hodně věcí, které se musejí vyřešit.

Máte konkrétní tabulkový cíl pro jarní část sezony?

Jednoznačně chceme postoupit již letos a uděláme pro to vše, co budeme moci.

A výhled do budoucna?

Tachov rozhodně patří minimálně do krajského přeboru až divize. Trénoval jsem FK Tachov v divizi jen s našimi odchovanci, bez cizích hráčů a vím, že to lze. A to i dlouhodobě. Jestliže chcete hrát soutěže se svými odchovanci a jít rozumnou cestou, potom je ale ČFL v našich podmínkách nesmyslně ambiciózní projekt.

Takže i v současné situaci chcete budovat lepší zítřky tachovského fotbalu především s odchovanci klubu?

My chceme hrát fotbal pro tachovské diváky s tachovskými hráči. To je náš cíl. Je proto nutné, abychom dál pokračovali ve výborné práci s mládeží. Důležité jsou zejména návaznosti v jednotlivých ročnících. Máme skvělé a obětavé trenéry mládeže, jejichž práce je pro klub nesmírně cenná. Ale všichni v klubu věříme, že jdeme po správné cestě.

Mluví se i o založení B týmu, vy sám byste jej přivítal?

Rozhodně ano! Vidím to jako důležitou součást rozvoje klubu. Hrát by v béčku měli hráči, kteří se potřebují připravit na dospělý fotbal, a s nimi i ti starší hráči, kteří jim budou své dřívější zkušenosti předávat.

Lze oproti podzimu očekávat změny v herním stylu?

Rádi bychom pracovali s dlouhodobější koncepcí, proto se nyní snažíme, aby naše dorostenecká družstva hrála podobným, nebo stejným stylem jako „A“ tým. Je to moderní a velmi aktivní způsob hry, který je postaven na neustálém presinku soupeře, vysokém postavení hráčů a neustálém pohybu. I v našich podmínkách se mohou tyto prvky uplatňovat, jen chtít. Naštěstí trenéři dorostu jsou výborní a je s nimi skvělá spolupráce. Nový systém budou již na jaře ve svých týmech zabudovávat.

Takže hlavním lékem na současnou situaci by měla být kontinuita činností uvnitř klubu mezi všemi jeho složkami?

Ano. Všichni v klubu prostě nyní dělají všechno pro to, aby byl FK Tachov opět co nejdříve respektovaným a uznávaným klubem, tak jak tomu bylo ještě v nedávné minulosti.