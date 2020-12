„Odložení soutěží a ta nejistota kolem není příjemná,“ uznal v obsáhlém rozhovoru na klubovém webu zkušený trenér Jaroslav Pták. „Ale to nikdo z nás neovlivní,“ dodal jedním dechem kouč FK Tachov.

Jeho tým prohrál z osmi zápasů na podzim jediný, v 5. kole na hřišti Postřekova, jednoho ze spolufavoritů skupiny A. „Ale já jsem svému týmu dál věřil. Kluci jsou dostatečně sebevědomí, než aby si připouštěli nějaký tlak… Následně jsme to potvrdili výbornými výkony v následujících zápasech,“ potvrdil Pták.

A vrcholilo to domácím derby zápasem, v němž jeho tým rozprášil (7:1) do té doby neporažený Dlouhý Újezd a Tachov se vyhoupl do čela tabulky. Pak bohužel přišla stopka všech fotbalových soutěží. A prostor pro zamyšlení nad tím, co dál.

„Náš kádr byl vlivem dlouhodobě zraněných hráčů stále velmi úzký, museli nám pomáhat dorostenci, za což jsme byli vděční. Nikdo nás nezklamal,“ pochvaloval si Jaroslav Pták.

Ale přesto by rád kádr rozšířil, především o hráče střední generace. „Nechci dorostence přetěžovat, kolikrát hráli dva zápasy za den. Musíme je do mužstva zařazovat citlivě,“ vysvětloval tachovský kouč, proč chce mít na jaře ještě silnější tým, ale především širší kádr.

Nějaká jména už v kuloárech zaznívají. Ale zřejmě je předčasné o nich mluvit nahlas. „Vyhlédl jsem si dvě posily, o které velmi stojím. Oba hráči zapadají do zmíněné střední generace. Typologicky se mi velmi líbí, ale zatím o nich nebudu mluvit, je to důvěrné téma pro nás trenéry a vedení klubu,“ nechtěl trenér ani naznačit.

Jeho stávající svěřenci se momentálně připravují podle individuálních tréninkových plánů. „A já doufám, že se jimi řídí, protože letošní zimní příprava bude rozhodně náročnější než loňská,“ usmál se Pták.

A bude to potřeba, protože i krajské soutěže by měly zahájit jarní boje už koncem ledna. „Beru to tak, že se kompetentní lidé na svazu snaží, aby se soutěže dohrály kompletně. To je určitě pozitivní, protože to bude při všech termínových potížích alespoň co nejvíce regulérní,“ uznal Pták, přestože právě z Tachova zazněl návrh na jiný systém. Podle něho se měla nejprve dohrát podzimní část a pak chtěli soutěž rozdělit na dvě poloviny. První sedmička by hrála o postup a zbývající týmy o záchranu.

„Takhle to bude hodně náročné, protože v zimním počasí budou terény všelijaké, přestože se bude hrát několik kol na umělé trávě. Sezona bude dlouhá. Ale co je hlavní, bude to pro všechny týmy stejné,“ ztotožnil se tachovský kouč i se svazovým modelem, který však podstatně změní plány pro zimní přípravu.

„Jestliže jsme dříve měli na přípravu zhruba devět týdnů před prvním jarním mistrákem, nyní budou mít týmy o dost kratší čas. Přizpůsobíme se i my, nemůžeme začít až v lednu,“ naznačil Pták, že se k tréninkům vrátí ještě před Vánoci.

Už 9. ledna by měli hrát doma přípravu s Trstěnicemi, pak se střetnou ještě s Tlumačovem. „A také v generálce by to měl být soupeř z vyšší soutěže, než hrajeme my,“ doplnil Jaroslav Pták.