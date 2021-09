Povede se to i tentokrát?

Po vítězné premiéře na Slovensku (2:1) s ní prohrál v Lize národů 0:1. „Vzpomínám si na ten začátek velice dobře. Ukrajinci byli lepší, ale i my jsme tam měli dobré věci a pak nastal zlom k lepšímu,“ připomněl Jaroslav Šilhavý.

„I když je to jen přátelák, bereme ho s respektem. Ukrajina má velmi kvalitní tým,“ prohlásil reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý na včerejší online tiskové konferenci, v jejímž úvodu prozradil, že do branky půjde od začátku Jindřich Staněk, gólman plzeňské Viktorie.

Teď je to tedy zase téměř na rok přesně. A i když půjde s Ukrajinou jen o přípravný zápas, nechce ho brát na lehkou váhu, přestože dobře ví, že opory mají v nohou kvalifikační zápasy s Běloruskem (1:0) a v Belgii (0:3).

A zase v Plzni slavili, tentokrát postup do elitní skupiny Ligy národů, která se rozehraje příští rok.

Teď se sem rád vrací jako reprezentační kouč a zatím to bylo vždy vítězné.

„Do Plzně jsem jezdil vždycky rád, ale teď se sem budu s nároďákem vracet ještě radši,“ prohlásil tehdy Jaroslav Šilhavý, který pochází z nedalekého Chotěšova. „Na mládí tam strávené moc rád vzpomínám. Ale do Chotěšova už se teď strašně málo dostanu,“ doplnil včera reprezentační kouč, který jako hráč vykročil do světa velkého fotbalu v dresu Škody Plzeň. „Na tomhle stadionu, i když vypadal trošku jinak,“ připomněl Šilhavý.

Především to první, v němž čeští fotbalisté v listopadu 2019 otočili nepříznivý vývoj kvalifikačního zápasu s Kosovem a po vítězství 2:1 slavili v Plzni postup na Euro.

