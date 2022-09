KVÍZ: Viktoria v Lize mistrů vyzve Inter. Jak dobře znáte tento klub z Milána?

Fotbalisté plzeňské Viktorie prohráli v úvodním zápase skupinové fáze letošní Ligy mistrů na Camp Nou s Barcelonou vysoko 1:5. Porážku ale musí hodit za hlavu, protože už v úterý je čeká druhé utkání při své historicky čtvrté účasti v této milionářské soutěži. Do Štruncových sadů přijede Inter Milán v čele s belgickým ostrostřelcem Romelem Lukaku. I před tímto soubojem jsme si pro vás připravili kvíz, který prověří vaše fotbalové znalosti. Tentokrát především o milánském soupeři Viktorie. Tak neváhejte a pojďte na to. Zároveň můžete formou fotografií u každé z otázek zavzpomínat na to, jak se kdysi Západočeši utkali s největším rivalem Interu - AC Milán.

