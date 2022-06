„Na angažmá v Plzni vzpomínám rád. Zažil jsem tu dva trenéry, Zdeňka Michálka a Jaroslava Hřebíka, hlavně za Hřebíka mě moc bavil fotbal, který jsme předváděli,“ vzpomíná Janoušek, který do Plzně přišel v létě 1994. Rychlonohému útočníkovi s přímým tahem na branku a důraznou koncovkou bylo tehdy 22 let a měl za sebou angažmá v prvoligových klubech v Hradci Králové, Slavii, Liberci a na kontě 54 zápasů a pět gólů. „Byl jsem hráčem Slavie, v Hradci Králové a Liberci jsem hostoval. Do Plzně jsem přišel náhradou za Dana Šmejkala,“ vybavuje si příchod na západ Čech.

ODKLAD ZA HOSTOVÁNÍ

S fotbalem začínal v Cholupicích u Prahy, odkud ho ve 14 letech přivedl Vlastimil Petržela do žáků Slavie. „Hrál v Cholupicích poté, co ve Slavii jako hráč po zranění achilovek skončil, a začal v Edenu jako trenér. Měli jsme ve Slavii výborný tým, v bráně Jaromír Blažek, na stoperu hrál Tomáš Hunal. Získali jsme titul mistrů Československa,“ připomíná Janoušek, který se prosadil i v dorostenecké reprezentaci, kde hrál s Pavlem Nedvědem nebo Jiřím Šámalem.

„Na Jirku rád vzpomínám, v Mladé Boleslavi už v 16 letech hrál druhou ligu za muže a v reprezentaci nám dělal kapitána. Když jsem se dozvěděl o jeho smrti, byl jsem z toho špatný,“ vzpomíná na kamaráda a bývalého fotbalistu Viktorie a Chebu a pozdějšího trenéra Vejprnic, který loni podlehl nemoci ALS.

Roman Janoušek to ve Slavii dotáhl v osmnácti letech až do ligového áčka. V nabitém kádru však nebylo snadné se prosadit, a tak odešel na hostování do SKP Fomei Hradec Králové, který vedl trenér Škorpil, jenž Romana znal z dorostenecké reprezentace. „Bylo to docela úsměvné. Slavia tehdy chtěla odložit ligové utkání s Hradcem kvůli startu v evropském poháru. Škorpil to slíbil pod podmínkou, že mě Slavia pustí do Hradce na hostování,“ usmívá se Roman.

4-5-1 JAKO NOVINKA

Prvoligové zkušenosti se mu při angažmá v Plzni hodily. Už v prvním zápase vstřelil gól a přispěl k výhře v Liberci 2:1. Zejména pro trenéra Hřebíka se ve Viktorii stal na hrotu útoku nepostradatelným hráčem. „Trenér Hřebík přišel se zajímavým herním stylem, v rozestavení 4-5-1 v naší lize nikdo dosud nehrál. Celohřišťovým presinkem jsme soupeře zaskočili. Hráli jsme útočný fotbal a přišly výsledky. Po podzimu jsme byli šestí,“ chválí Hřebíka. „Byl to můj osudový trenér, pod ním se mi dařilo. Když jsem ho po letech potkal, říkal jsem mu, že jsem ho měl následovat do klubů, kde trénoval. Byl náročný, oddaný fotbalu. Vzpomínám, jak mi jednou v Plzni vynadal, když jsem měl na rukou puchýře, které jsem si způsobil na stavbě svého domu ve Zlatníkách. Od té doby jsem si raději bral rukavice,“ směje se Roman, který druhou sezonu v Plzni nedokončil. „Ve Viktorce se mi líbilo, jenže nebyly peníze, a tak mě klub prodal do Opavy, což se nelíbilo trenéru Hřebíkovi,“ líčí svůj odchod. S Viktorií se rozloučil jak se na útočníka patří doma s Drnovicemi zařídil remízu 1:1.

LEGENDY VIKTORIE: Kanonýr, který se změnil v bojovníka

Kromě Opavy hrál Roman Janoušek v první lize ještě za Drnovice a Viktorii Žižkov, na kontě má v nejvyšší soutěži 265 startů a 33 branek. Ve druhé lize nastupoval za Chrudim a Xaverov, později působil v Kralicích na Hané, Prostějově, Jirnech a Cholupicích. Ještě ve svých 49 letech nastupuje v okresním přeboru v roli hrajícího trenéra doma ve Zlatníkách u Prahy spolu s dalšími bývalými ligisty Jindráčkem, Kinclem a Klinkou.

Po skončení kariéry pracoval jako správce stadionu nebo tenisových kurtů. „Dnes dělám provozního, řidiče, zásobovače a vše, co je třeba pro provoz dvou restaurací, které vlastní můj spoluhráč ze Slavie Pavel Kuka,“ říká Roman Janoušek, který má z prvního manželství dcery Adélu (28) a Elišku (22) a z druhého šestiletou Nikol. 30. srpna oslaví padesáté narozeniny. „Ve stejný den slaví 50 i Pavel Nedvěd, o den dříve další můj spoluhráč z dorostenecké reprezentace Radek Bejbl,“ dodává Roman Janoušek.

LEGENDY VIKTORIE: Hrál první ligu, teď je v ní kustodem