SLOŽITÉ ZAČÁTKY V PRAZE

„Nebylo snadné vydat se sám ve čtrnácti letech do velkého města. Studoval jsem gymnázium, internát na druhém konci Prahy. V týdnu škola a tréninky, v sobotu zápas, po něm jsem vyrazil autobusem či vlakem domů, aby mi mohla máma vyprat věci. V neděli o půlnoci jsem sedl do vlaku, který byl k ránu v Praze a já šel z nádraží rovnou do školy,“ vypráví.

Talentovaného mladíka si všiml trenér Vlastimil Petržela a v sedmnácti letech si ho na Letné vytáhl do kabiny áčka plné reprezentantů, kde sedávali Pavel Nedvěd, Michal Bílek, Jiří Novotný, Tomáš Řepka nebo Roman Vonášek.

„Premiéru v lize jsem zažil v utkání v Českých Budějovicích, před zápasem jsem byl na pokoji s Pavlem Nedvědem. Fotbal na sněhu na hřišti nalajnovaném antukou, hrálo se s červeným míčem. Sice jsme prohráli, ale pro mne to byl nezapomenutelný zážitek,“ vrací se ke své premiéře v nejvyšší soutěži.

Prosadit se natrvalo v nabitém kádru Sparty, navíc v dorosteneckém věku, nebylo jednoduché. „Dobrou zkušeností pro mě byla hostování ve druhé lize v Chrudimi, kde rád vzpomínám na spolupráci s trenérem Vítězslavem Lavičkou, a v Poštorné, kde se mi také moc líbilo,“ říká Jan Zakopal, jehož další štací byla Viktoria Žižkov.

Krátce pak působil v Českých Budějovicích, kde se po třech zápasech zranil a půl roku byl bez fotbalu. „To je ve fotbale dlouhá doba, sejdete z očí. Proto jsem by rád, když se mi s nabídkou ozval Pavel Vandas, tehdy sportovní manažer Viktorie Plzeň. Viktorka spadla do druhé ligy a dávala dohromady nové mužstvo. To mě lákalo a nabídku jsem přijal. Zajímavé bylo, že jsem byl v mužstvu ve svých třiadvaceti jedním z nejstarších hráčů,“ usmívá se zlínský rodák, který v Plzni zažil dobré i horší časy, postupy i sestupy.

„Nejraději vzpomínám na tým z roku 2003, s nímž jsme pod trenérem Zdeňkem Michálkem vyhráli druhou ligu a postoupili mezi elitu. Škoda, že se tehdy kádr neudržel pohromadě. Za trenéra Cipra přišla spousta nových hráčů, ale chemie uvnitř týmu nefungovala,“ míní Jan Zakopal, kterému spoluhráči přezdívali Čiko a jenž za trenéra Stanislava Levého v roce 2008 profesionálního fotbalu nečekaně zanechal.

„Bylo mi třicet pryč, věděl jsem, že se konec kariéry beztak blíží a budu stejně muset řešit, co dál. Rozhodl jsem se skončit a nastoupil jsem do naší rodinné firmy,“ říká.

VIKTORIÁNŮM FANDÍ POŘÁD

Firma spolupracuje výhradně se španělskými výrobci a Honzovi se tak hodí, že ovládá španělštinu. Základy se naučil už jako dítě na Kubě, kde jeho otec, inženýr, zasvěcoval Kubánce do tajů organické chemie. Za třináct let neustálého kontaktu se španělštinou jazyk vypiloval.

„Spolupracujeme s největšími španělskými výrobci keramických obkladů a dlažeb, především pak se skupinou, která mimo jiné vlastní fotbalový klub Villarreal, vítěze Evropské ligy,“ říká Jan, který nejdříve pracoval pro rodinnou firmu v Praze, ale po rozvodu s tenistkou Klárou Koukalovou se vrátil do Zlína.

„Naše cesty s Klárou se rozešly. Byl to spíše takový vztah na dálku, který je z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Díky manželství s Klárou jsem ale mohl nahlédnout pod pokličku špičkového tenisu, viděl jsem na vlastní oči největší turnaje. Po návratu do Zlína jsem potkal příjemné děvče a máme spolu dceru Ellinku. S přítelkyní Ivetou jsme se vzali. Nechci, aby v tom měla malá binec a rodiče se jmenovali každý jinak,“ říká Jan, který září štěstím. „Prožívám teď nejlepší období svého života, firmě se i v koronavirové době daří, mám spokojenou a šťastnou rodinu. Ve svém životě ničeho nelituji, asi tak všechno mělo být,“ vyznává se bývalý fotbalista Plzně, který Viktorii stále fandí.

„Přiznám se, že jsem nevěřil, že Viktorka se mezi nejlepšími udrží tak dlouho. Úspěchy, kterých dosáhla, mě těší a držím jí palce i do budoucna,“ říká čtyřiačtyřicetiletý Jan Zakopal.

