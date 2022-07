„Do Viktorky jsem přišel společně s dvojčaty Petrem a Martinem Smíškovými. Chodili jsme do 33. ZŠ ve Skvrňanech, bydleli jsme na internátě v Částkově ulici na Slovanech,“ vzpomíná na svoje začátky Švejnoha, kterého v dorostu vedli trenéři Krušina a Kovács. Ostruhy v dospělém fotbale získával absolvent Střední sportovní a podnikatelské školy na hostování v třetiligovém 1. FC Plzeň, v lednu 1997 si ho trenér Antonín Dvořák stáhl do prvoligového áčka Viktorie. V první lize debutoval v devatenácti letech v utkání proti Zbrojovce Brno.

Ve Viktorii na levém kraji obrany vedle ostřílených borců Miloše Slabého, Miroslava Janoty a Michala Drahoráda to byly zkušenosti k nezaplacení. Postupně se vypracoval do základní sestavy a s výjimkou hostování ve slovenském Senci odehrál v Plzni sedm sezon. Za tu dobu zažil sestupy i návraty do nejvyšší soutěže a poznal několik trenérů. „Kromě trenéra Dvořáka, který mi dal šanci v lize, rád vzpomínám na Zdeňka Michálka, Petra Radu a Petra Uličného. S tím jsem se později znovu setkal v Brně,“ říká Martin Švejnoha, který má na kontě také tři starty za reprezentační jednadvacítku.

K trenéru Uličnému se váže i jedna Martinova vzpomínka. „On měl hráče zařazené ve výkonnostních šuplících. Já u něj byl jako mladý zajíc v tom nejspodnějším, ale při angažmá v Brně, to už jsem byl zkušeným hráčem, mně jednou řekl, že jsem se svými výkony dostal do prvního šuplíku. Moc mě to potěšilo,“ říká.

Dalších pět let strávil Martin Švejnoha na Moravě, dvě sezony v Synotu Staré Město, tři ve Zbrojovce Brno. „Když jsem přišel do Starého Města, klub vstupoval do sezony s mankem dvanácti bodů, což byl trest za aféru s ovlivňováním rozhodčích. I přes velkou bodovou ztrátu se nám podařilo ligu zachránit, což považuji za velký úspěch. Výborné mužstvo jsme měli v Brně, skončili v lize čtvrtí a pátí a o skóre nám utekla účast v evropských pohárech.

Když mu táhlo na dvaatřicet, s českou ligou se po 180 odehraných zápasech, ve kterých vstřelil čtyři góly, rozloučil a odešel do druholigového Wacker Innsbruck, s nímž během čtyř sezon postoupil do rakouské bundesligy. Ani potom se mu nechtělo pověsit kopačky na hřebík a kývl na nabídku třetiligového WSG Wattens. Svými zkušenostmi pomohl klubu k postupu do druhé ligy, kterou hrál ještě skoro ve čtyřiceti.

Z HRÁČE TRENÉREM

„V létě 2017 jsem měl na vybranou. Mohl jsem ještě rok hrát, nebo v klubu nastoupit jako asistent trenéra. Vybral jsem druhou možnost a nelituji. Mám sice větší zodpovědnost než jako hráč, ale trenéřina mě chytla. S trenérem Thomasem Silberbergerem jsme si sedli po fotbalové stránce i lidsky. Udělal jsem si v Rakousku licenci A a uvažuji i o studiu profilicence. S Thomasem to táhneme už pátým rokem v jednom klubu, což je v rakouském profifotbale rarita,“ vypráví asistent trenéra WSG Wattens, klubu, který třetí sezonu působí v první rakouské bundeslize.

Ve Wattensu, osmitisícovém městečku poblíž Innsbrucku, žije s rodinou už třináct let. S manželkou Lenkou vychovávají šestnáctiletého Martina, jehož koníčkem je kickbox, a třináctiletou Nelu, která se věnuje sportovní gymnastice a jezdectví. Se svým koněm má za sebou první závody v parkurovém skákání. Obě děti mluví německy jako rodilí mluvčí. „Když přijedeme do Čech a ony se někdy začnou hádat, tak je to často v němčině,“ usmívá se. S manželkou, která je mojí velkou oporou, máme z dětí velkou radost,“ usmívá se 'Švejny'.

I přes dlouhou dobu strávenou v Rakousku považuje Martin za svůj domov Plzeň. „Nedám na ni dopustit, máme pořád v Plzni byt. Vždycky kolem Vánoc se scházíme s naší partičkou z Viktorky, bratry Smíškovými, Pavlem Fořtem, Róbertem Ježem, Patrikem Ježkem a chodíme si o silvestru zahrát za starou gardu,“ dodává Martin Švejnoha.

