V konkurenci Limberského nehody s vozem Bentley i jiných průšvihů nebo vzpomínek na oslavy úspěchů jsme na úvod vybrali úsměvnější epizodu nazvanou: V Olomouci na peróně

Na konci října 2017 jsme v pátek předehrávali ligový zápas v Karviné. V dešti jsme vyhráli 3:1, já Honzovi Kopicovi asistoval u první branky.

A protože jsme měli volný víkend, zůstali jsme pak u Lenčiných rodičů v Bruntále. A já dostal druhý den nápad, že si uděláme pohodový den a domů pojedeme vlakem. Prostě klídek, pak někde večeře, vínko. Lenčin táta nás tedy odvezl do Olomouce, stoupli jsme si na perón a čekali, než dorazí spoj.

Obal knihy David Limberský - Byla to jízda.Zdroj: Repro/Starý most

No jasně že jsem měl na sobě teplákovku Viktorky, prostě model. Stojíme na nástupišti a vlak přijíždí. A z oken se line křik, vlají modro-bílé šály Baníku a vyholení borci vykukují ven. Mířili do Prahy na Spartu.

„No ty vole,“ ulevil jsem si a přetáhl alespoň kapuci přes hlavu a nasadil sluneční brýle. Okolo se najednou srotila spousta policistů a já zaslechl, jak se mezi sebou baví. Opačným směrem zároveň jeli fanoušci Slavie k utkání na Slovácku a právě v Olomouci měli přestupovat. Neskutečná situace!

Umíte si představit, jak se tyhle dva tábory, které by si jinak daly po tlamě, spojí, protože před sebou budou mít společného nepřítele? Bezmocného a nenáviděného Limberského?! To by bylo soustíčko…

Poslední titul v roce 2018. David Limberským s dlouholetým kamarádem Milanem Petrželou a klubovým bossem Adolfem Šádkem.Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Na nic jsem nečekal, chytil Lenku za ruku a zavelel: „Okamžitě pryč!“ Vyběhli jsme před nádraží a zavolali taxíka, nic jiného mě v tu chvíli nenapadlo.

„Kam to bude?“ ptal se usměvavý taxikář, když přibrzdil před olomouckým vlakovým nádražím. „Do Plzně, prosím,“ odpověděl jsem suše. Ten chlapík vyvalil oči s nevěřícným výrazem, jestli to myslím vážně. Ano, myslel jsem to vážně…

Takhle dopadl den, kdy jsem se po strašně dlouhé době chtěl projet vlakem… Místo toho dostal taxikář tolik, že by to stačilo na večeři v Alcronu o pěti chodech.