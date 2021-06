V minulém roce se na lavičce Stříbra vystřídalo hned několik trenérů.

V Baníku navíc nastala změna i po dlouhé koronavirové pauze. Nad fotbalovým A týmem Stříbra převzal v červnu žezlo nový trenér Lukáš Pleško. Čtyřiačtyřicetiletý bývalý ligový hráč již v klubu, který hraje krajský přebor, působil. Byl to proto pro něj návrat do známého prostředí.

„Oslovilo mě vedení Stříbra v čele s Jirkou Kertisem, zda bych to nechtěl vzít, a vrátit se tak po více než třech letech, co jsem tam nebyl. Nějakou dobu jsem váhal, protože jsem časově poměrně vytížený. Nakonec mě ale přesvědčil můj nynější asistent Luboš Zaoral, jenž mi řekl, že mi s tím pomůže, a pokud nebudu mít čas, tak vezme trénink. Navíc máme fotbalově podobné myšlení,“ vysvětluje Lukáš Pleško, jehož to táhlo zpět k fotbalu.

„Doma nebyli z toho úplně nadšení, ale fotbal je půlkou mého života a nejde se proto od něj úplně odtrhnout,“ říká bývalý hráč Plzně a Příbrami.

Po dlouhé pauze se hráči Stříbra vrátili v červnu zpět na trávník. Trénují dvakrát týdně.

„Máme méně hráčů než před pauzou. Oslovili jsme proto dva dorostence a i dva starší žáky, zda by s námi trénovali. Takto jsme to zatím tedy doplnili. Budeme se připravovat až do začátku nové sezony. Žádnou pauzu nemáme v plánu,“ upřesňuje Pleško.

Nový lodivod má před sebou těžkou práci. Po dlouhé přestávce připravit tým na novou sezonu.

„Je strašně vidět na jednotlivých hráčích, že šli po pauze výkonnostně dolů. Snažíme se to nějak dohnat. Zlepšuje se to, ale poměrně pomalu. Snad to doženeme, ale chytřejší budu až před prvním ostrým zápasem. Důležité je, že kluci mají chuť trénovat a pracovat na sobě,“ pokračuje bývalý hráč plzeňské Viktorie nebo Blšan.

První dva přípravné zápasy se Stříbrským příliš nepovedly. S Malesicemi prohrál Baník 0:4, s Bělou nad Radbuzou dostal ještě o jednu branku více.

„Jsou to vysoké porážky, navíc s týmy z nižších soutěží. V utkáních bylo poznat, že soupeři postavili mnohem zkušenější tým, zatímco my jsme dali šanci i mladým hráčům. Neděláme ale z toho zatím žádnou vědu, je to jen příprava. Některé kluky jsme zkoušeli i na jiných postech,“ zůstává klidný Lukáš Pleško.

„Kluci měli těžké tréninky a v zápasech na nich byla znát velká únava. Zároveň se jim snažím vštípit nový systém a je poznat, že ho dosud nemají příliš zažitý. Šanci dávám také našim mladým hráčům, kteří potřebují trénovat a hrát, aby se zlepšovali a srovnali se s dospělým fotbalem. Zatím je u nich vidět oproti zkušeným hráčům obrovský rozdíl v rychlosti myšlení a následně i provedení toho, co chtějí udělat. Na tom musí zapracovat,“ vysvětluje stříbrský trenér.

A s jakým kádrem půjde Stříbro do nové sezony?

„Je nás zatím kolem dvaceti. Máme rozjednané dva hráče. Zatím nechci prozrazovat jména, dokud to není hotové. Byl bych rád, pokud bychom kádr ještě zlehka doplnili,“ přeje si Pleško.

Nová sezona začne na začátku srpna. Stříbro tak má ještě více než měsíc na přípravu, v níž bude muset zabrat, aby dohnalo resty.

„Když kluci na sobě zapracují a budou plnit to, co po nich chceme, věřím, že to bude dobré. Zatím je ještě čas ke zlepšení,“ je si vědom trenér Baníku Stříbro Lukáš Pleško.