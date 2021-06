První dva zápasy v novém působišti vynechal, protože byl pozitivní na covid-19. A jeho nový tým prohrál doma s Valmierou (2:3) a remizoval ve Ventspilsu (1:1). „Chyběli jsme tři ze základní sestavy, ostatní to nezvládli,“ vysvětloval levonohý fotbalista.

Hned ve svojí premiéře zazářil, po vítězství 4:0 nad Liepajou byl v sestavě kola. „Celkem se mi ten zápas povedl. Udrželi jsme vzadu nulu a připsal jsem si dvě asistence,“ popisoval Petr Mareš.

A hlavně pomohl nastartovat famózní sérii devíti zápasů, která vynesla RFS Riga až do čela tabulky.

„Ztratili jsme jen za remízu s Mettou, asi jsme je trochu podcenili. Byla to taková divočina a skončilo to 3:3. Ale hned jsme to odčinili výhrou 3:0 v derby na hřišti FC Riga,“ připomněl.

To je váš největší soupeř?

Jojo. Ale tam je všechno založené na velkých penězích. Už teď se proslýchá, že v létě přivedou dalších deset nových hráčů, protože jsou nespokojení s tím, že jsou až třetí. Majitel je velký pracháč, mají neskutečný rozpočet.

Jak je na tom v tomhle směru RFS Riga?

Majitel našeho klubu má stavební firmu. Fotbal dělá rozumně, nechce zbytečně rozhazovat. Staví tady i nový stadion, to je asi jeho priorita. Je to mladý kluk, skoro každý den za námi přijde do kabiny, pokecáme. Snaží se, abychom byli jako jedna rodina, a myslím, že se mu to daří. Jsme všichni na jedné lodi, nikdo platem výrazně nepřevyšuje ostatní.

Vy jste na tom finančně ve srovnání s Českem lépe?

Ono se řekne Lotyšsko, ale oproti české lize jsem si finančně polepšil.

A ještě budete mít možnost zahrát si o evropské poháry, protože máte díky umístění na konci minulého ročníku jistou účast v kvalifikaci nové Konferenční ligy. A co titul, ten vás neláká?

Na soustředění jsme měli sezení a vedení před nás postavilo jasný cíl, a to získat titul. Minulý rok se o to chtěli pokusit, teď už je to náš úkol.

Jak jste zapadl do mančaftu, s kým si nejvíc rozumíte?

Je tady Tomáš Šimkovič, což je slovenský rodák s rakouským pasem. Spolu trávíme nejvíc času. Ale celkově si myslím, že máme skvělou partu, scházíme se i mimo hřiště. To je jedna z věcí, na kterou v našem klubu sází, na rozdíl od FC Riga.

Jaká je vůbec lotyšská liga v porovnání s tou českou?

Česká liga je určitě těžší. Tady jsou tři čtyři týmy, které ty ostatní převyšují. Mají v kádru i Balkánce, ale i Afričany, to jsou většinou rychlí a velmi dobří hráči, technicky vyspělí. Ostatní celky až takovou úroveň nemají, spoléhají hodně na defenzivu. Většinou dobýváme jejich obranu, oni spoléhají na protiútoky.

A co Riga, to je pěkné město, že? Jak jste se tam zabydlel?

Zpočátku když jsem tady byl sám, tak jsem ani nikam moc nechodil. Kvůli covidu bylo navíc všechno zavřené, navíc tady byla extrémní zima. Ale jak za mnou dorazila rodina a byli jsme po karanténě, prošli jsme si město, je nádherné, srovnatelné s Prahou. Už jsme vyrazili i do Jurmaly, kde je moře. Zatím angažmá v Lotyšsku hodnotím jedině pozitivně.