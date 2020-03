Když hráli v prosinci 2018 svůj zatím poslední zápas v Lize mistrů v zaplněné Doosan Areně proti AS Řím, potřebovali bezpodmínečně vyhrát. A cestu k vítězství načal po hodině hry gól Jana Kovaříka po přesném pasu Jana Kopice.

„Šli jsme dva do čtyř, to bychom na tréninku asi nedali,“ usmíval se 31letý fotbalista. „Nejdřív jsem šel před bránícího hráče, ale pak jsem si řekl, že by to mohlo propadnout na zadní tyč. Trefilo mě to přesně do kroku,“ pochválil spoluhráče.

„Já si dával hodně záležet, abych to trefil. Tohle nedat, v takové soutěži…“ věděl Kovařík, že by to schytal.

Jenže on gól dal!

A i když AS Řím po chvilce vyrovnal, viktoriáni kýžené vítězství, které je posunulo do Evropské ligy, urvali.

A měl v tom prsty, tedy spíš nohy, zase Kovařík. Gólman Mirante jeho ránu sice vyrazil, ale jen k Chorému, jenž v pádu poslal hlavou míč do sítě, a pak už se slavilo.

Ligu mistrů si s plzeňskou Viktorií zahrál Kovařík už předtím, na podzim 2013 .

A jak přiznal v rozhovoru na klubovém webu, při znělce mu naskakovala po těle husí kůže. „Odmala jsem se na ty zápasy díval v televizi. Vzhlížel jsem k Lize mistrů, že by bylo super si ji jednou zahrát,“ vyprávěl Kovařík. „A upřímně musím říct, že jsem tomu ani moc nevěřil. A pak se to stalo… Jsou to fantastické vzpomínky,“ zasnil se.

Zahrál si proti Manchesteru City nebo Bayernu Mnichov. Jen před dvěma lety kvůli zraněním vynechal zápasy proti slavnému Realu Madrid. „To je taková jediná kaňka,“ na chvilku posmutněl. Ale i tak s týmem do Madridu odcestoval, nechtěl si nechat ujít atmosféru na stadionu San Bernabeu.

„A byl to jeden z našich nejlepších zápasů. Kluci hráli skvěle, měli jsme i šance na zisk bodu,“ chválil Kovařík i s odstupem času spoluhráče.

S Realem pak viktoriáni doma utrpěli debakl 0:5 a postupové šance byly na bodu mrazu. A to doslova. Jenže výhra 2:1 na CSKA v mrazivé Moskvě je vrátila do hry. „My jsme věděli, že nemáme už co ztratit. I když jsme prohrávali a pak jsme nedali penaltu. Ale ani to nás nepoložilo, otočili jsme to. Zase se ukázala mentalita mančaftu,“ pokračoval Jan Kovařík.

Všechno pak dokonala už zmíněná výhra (2:1) nad AS Řím, která byla zatím posledním zápasem fotbalistů Viktorie Plzeň v nejprestižnější klubové soutěži.

„Vždy, když si na Ligu mistrů vzpomenu, tak cítím velkou touhu si ji zase zahrát. Ideálně každý rok, to by bylo super, ale dostat se tam je hodně těžké. Musíme si za tím všichni jít, pak věřím, že to dokážeme,“ přál si plzeňský fotbalista.

„Doufám, že ještě nějaký gól v Lize mistrů přidám,“ dodal Jan Kovařík.

Teď však musí na fotbal na nějakou dobu zapomenout.V celé zemi panuje kvůli pandemii koronaviru karanténa.