Fotbalová zkušenost se cení a na místě dirigenta obranných řad dvojnásob!

Miroslav Zámeček (vlevo) nastoupil v sobotním přípravném zápase v dresu Sokola Postřekov proti FK Staňkov. | Foto: Deník / Robert Babor

Uvědomují si to i v týmech, které si to rozdají v příští sezoně v oblastní I.B třídě. Její letošní nováček FK Tachov má zatím stále ještě na své soupisce sedmatřicetiletého Miroslava Zámečka, který přišel z FC Chotíkov 1932 a stal se jedním z pilířů tachovské sestavy v okresním přeboru. Nyní zaujal i dva stabilní účastníky nejnižší krajské soutěže. Aktuálně leží na fotbalovém svazu žádost o přestup do Slavoje Chodová Planá a čeká na schválení mateřským klubem. Ale v sobotu nastoupil v dresu Sokola Postřekov z domažlického okresu v přípravě proti FK Staňkov… A lídr loňské tabulky I.B třídy potvrdil, že má o něj též zájem.