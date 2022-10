„I tak jsou to cenné zkušenosti, které musíme zúročit v české lize. Nejlépe teď hned,“ prohlásil před sobotním mačem s devátým celkem prvoligové tabulky Pavel Horváth, asistent plzeňského trenéra Michala Bílka.

Boleslav má lepší bilanci venku než doma. Je to dostatečné varování?

Je to hlavně nepříjemný a těžký soupeř. Musíme se mít na pozoru. Není náhoda, že venkovní zápasy zvládají. Na jejich hře je znát rukopis trenéra Hoftycha, spoléhá na brejky. Marek Matějovský a Dancák umí dát ze zálohy perfektní balony za obranu. Připravujeme se na to.

Bude klíčové právě tohle si v utkání pohlídat?

Při zranění Milana Škody má Boleslav tři rychlé útočníky. Pro soupeře, který chce hrát kombinační fotbal, je to hodně nepříjemné. Musíme se mít na pozoru, všichni jsou rychlí a velice šikovní s míčem.

Kdybyste měl tedy říct, kudy povede proti Mladé Boleslavi cesta k úspěchu?

Musíme dostat soupeřovu obranu pod tlak. V tom by mohla být naše přednost. Máme vysoké, důrazné útočníky. Musí chodit dobré balony před branku. A jak už jsem řekl, musíme ubránit brejky Boleslavi nebo je k nim nepouštět.

V úterý jste utrpěli vysokou porážku v Lize mistrů na Bayernu (0:5), ale hned jste všichni říkali, že vás to nepoloží. Cítíte z kluků, že jsou čerství a připravení na ligu?

Já jsem někde napsal, že jsem hrdý, že jsme si na Bayernu mohli zahrát. A za tím si stojím. A myslím, že všichni kluci, kteří tam nastoupili, mi to potvrdí. To jsou zkušenosti, které jen tak nezískají. Ale musíme je zúročit v české lize, už teď. Nesmíme vůbec přemýšlet nad tím, že by tady byli slabší soupeři. Naopak si musíme vzít poučení, v jakém tempu Bayern hrál, a taky se krůček po krůčku zlepšovat.

Zeptám se na zdravotní stav Jana Klimenta, který už byl v Mnichově na lavičce, a brankáře Staňka?

Honza už s námi nějaký čas trénuje. Uvidíme, nakolik bude připravený. Ale Jindra sobotní zápas spíš nestihne.