Po krásné individuální akci vybídl ke skórování po půlhodině hry Buchu, ale tomu do rány skočil na poslední chvíli slávista Hovorka.

Po vedoucí brance Slavie z penalty, kterou proměnil Kúdela, Kopice vystřídal Trusa a 31letý záložník už se na lavičce pomalu smiřoval s další porážkou viktoriánů v pražském Edenu, který pro ně skutečně není rájem.

Jenže právě Trusu poslal při prvním doteku s míčem v šestnáctce k zemi Oscar a Beauguel z penalty vyrovnal.

„Když jsme dostali ten gól, chtělo se mi plakat. Takhle bychom si prohrát nezasloužili,“ říkal pak už s úsměvem na rtu Jan Kopic v rozhovoru pro klubový web, během něhož dostal i pochvalu od klubového bosse Adolfa Šádka, který procházel kolem.

Když šla Slavia v poslední minutě do vedení gólem z penalty, věřil jste, že byste ještě mohli vyrovnat?

Já jsem zrovna šel po tom gólu dolů. Kdybychom tady zase prohráli, navíc gólem z penalty v závěru, to by mě hodně mrzelo. Ale štěstí se k nám trochu vrátilo a Bogy (Beauguel) vyrovnal. Za takový výkon jsme si prohrát nezasloužili. Měli jsme šance, po nichž jsme se mohli dostat do vedení. Hráli jsme celý zápas, co jsme chtěli.

Byl jste v tom hektickém závěru hodně nervózní?

Samozřejmě. Na střídačce je to mnohem horší než na hřišti, kde nemáte čas na nic moc myslet, jenom hrajete. Na lavičce to je peklo.

Remíza vás udržela na prvním místě tabulky. Nakolik je tohle důležité?

Nebudu nic zastírat, jsme spokojení. Před zápasem bychom remízu brali, protože jsme chtěli zůstat první. Navíc ztratila i Sparta, takže nesnížila náš náskok, to je taky plus.

Má to však ale, že…

Nic neslavíme, i když spokojenost samozřejmě je. Čekají nás ještě další tři těžké zápasy. Teď přijede Sparta, pak jedeme do Hradce, který zatím každého obral…

Jako už tradičně na Slavii to byl hodně emotivní zápas, hlavně v závěru. Jak se vám v téhle vypjaté atmosféře hraje?

Kvůli takovým zápasům fotbal hrajeme. Je to lepší než hrát někde venku, kde přijde tisíc, patnáct set lidí. Každý radši zažije na stadionu takovou bouřlivou atmosféru. Čím víc lidí přijde, tím lépe.

Takže vy osobně jste se cítil dobře?

Jo, hrálo se mi dobře. (úsměv) Pak Šádek mi před zápasem radil, takže jsem se toho snažil držet.