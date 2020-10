Při sobotním vítězství Chodové Plané 6:2 nad Nečtinami dal útočník Pavel Chval polovinu branek svého celku. A potvrdil tak pověst kanonýra, branky už střílel za řadu celků z regionu. Jen tak namátkou, začínal v Plané, pak hrál za Chodovou Planou, Trstěnice, Tachov i Mariánské Lázně. Na konec kariéry se vrátil domů, do Slavoje a jak sám říká, věří, že už tady kariéru dokope.

„Doufám, že si tu I. B třídu ještě nějaký rok zahraju,“ usmál se Pavel Chval v telefonickém rozhovoru pro Deník, který ho zvolil fotbalovým Kanonýrem víkendu za tři góly do sítě Nečtin v 8. kole I. B třídy, skupiny A.

„Pár hattricků už jsem v kariéře dal,“ pokračoval střelec z Chodové Plané. Na ten nejdůležitější si nevzpomněl. „Tak to takhle z hlavy nedám,“ pronesl.

Ale hodně ho potěšil i ten sobotní. „Poslední dobou se mi střelecky nedařilo, trápil jsem se,“ uznal sebekriticky a i proto rád za hattrick zaplatí do klubové kasy. „Určitě si za to náš pokladník David Hanko něco vezme,“ doplnil Pavel Chval a vrátil se ještě k zápasu s Nečtinami, který byl podle všeho na dlouho dobu poslední.

Navzdory jasnému vítězství to bylo podle něho „divné“ utkání. „Hrálo se bez diváků, to je na prd. Navíc bylo špatné počasí, pršelo, zima… Zkrátka nebylo to ono,“ postěžoval si Chval, ale jedním dechem dodal, že by radši hrál dál bez diváků než vůbec. Amatérský fotbal teď čeká další pauza. „Já si myslím, že podzim se už nedohraje,“ prorokoval. Do 3. listopadu je to zapovězeno a pak už má I. B třídy na programu jen dvě kola. A je otázkou, jestli by je šlo odehrát, když se teď dá trénovat pouze v pěti lidech.

Pro některé menší kluby může mít podle Chvala další nucená pauza fatální následky. „Těžko se pak budou zase ty mančafty dávat dohromady, lidí je málo. Co jsem se bavil s klukama z okolí, ale i třeba z Domažlicka, těžko to některé oddíly utáhnou finančně. A přerušení je pro ně další rána,“ při-pomněl a věří, že Chodové Plané se to týkat nebude.

V nejnižší okresní soutěži mají i rezervní tým, áčko hrálo ještě nedávno I. A třídu, ale teď už se pár let pohybuje v I. B třídě. „To je pro nás optimální, chceme hrát uprostřed tabulky,“ prozradil klubové ambice. Zatím se to daří, po osmi kolech je Slavoj se 13 body šestý.

On sám už si zahrál i divizi v Trstěnicích i Tachově, ale teď už se nikam nehrne. „Budu rád, když se nějakou dobu udržím v I. B třídě. V Chodovce už to dokopu, jsem odsud,“ vyznal se patriot a jinak fanoušek pražské Sparty.

A málokdo ví, že kdysi v Plané začínal ve fotbalové brance. „To bylo pod Peťou Opavou, ale táhlo mě to do pole,“ zavzpomínal Chval, který je už pár let postrachem fotbalových gólmanů.

Michal Folejtar, Zdeněk Soukup