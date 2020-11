Patří k tahounům týmu, z pravé strany pravidelně připravuje gólové šance spoluhráčům, na hřišti nechává maximum. Svůj vztah ke klubu jasně demonstroval ještě před začátkem letošní sezony, když odmítl lukrativní nabídku z předního týmu krajského fotbalového přeboru a zůstal v FK Tachov. A to i přesto, že ´efkáčko´ v té době nemělo ještě posvěcený postup do I.B třídy namísto jeho mateřského Dynama Studánka a mělo tak hrát pouze okresní přebor.

Řeč je o dvaadvacetiletém kreativním hráči Pavlu Kořínkovi.

V dresu lídra nejnižší krajské soutěže má v aktuálně přerušené sezoně na svém kontě dva góly a nulu v kolonce napomínání žlutou nebo červenou kartou. Jeho ještě větším přínosem pro tým jsou však finální přihrávky, kterými vybízí své spoluhráče ke skórování. I v utkáních, kdy se on sám střelecky prosadil, měl ještě k tomu velký počet gólových asistencí. V duelu se Slávií Úněšov (8:0), kdy jej trenér Pták poprvé vysunul do útoku, se mu za to odvděčil parádně, když ke svému gólu přidal přihrávky na šest dalších. A třeba v ´zápase podzimu´ proti Dlouhému Újezdu (7:1), který do té doby neztratil ani bod, asistoval hned u tří branek v síti těžkého soupeře…

Zdroj: FK Tachov/Jan Vydra

Jenže podzimní část sezony nebyla jen růžová a přišel i černý stín v podobě nepříjemného zranění ramene v posledním zářijovém víkendu právě v jinak z jeho strany nadmíru povedeném duelu proti Úněšovu. Doteď to není v pořádku a nějaký čas ještě zaberou rehabilitace. Následující utkání proti SK Kdyně 1920 (6:1) strávil v civilu na lavičce s ortézou na levé ruce a přestože doba léčení byla doktorem odhadnuta na přibližně měsíc a půl, tak další víkend už se proháněl v kopačkách na trávníku a bojoval v tachovském dresu s komandou Sparťanů z Dlouhého Újezdu…

Jak k vašemu zranění v zápase s Úněšovem došlo?

„Běžela nějaká 60. minuta a po faulu jsem bohužel blbě dopadl na rameno. Byl jsem ale v zápalu toho zápasu a i přes bolest jsem to chtěl nějak dohrát. To se podařilo, ale co přišlo potom, bylo horší…“

Jaká byla první prognóza?

„Bohužel taková, že bych si nějakých 4 až 6 týdnů neměl kopnout. Ale jak znám své tělo, tak jsem hned věděl, že tak dlouho to nebude. (smích)“

Následný duel se Kdyní jste strávil na lavičce…

„„Je to hrozný pocit. Raději bych byl na hřišti, než na to koukat z lavičky. Je to taková bezmoc, ale bohužel nedalo se nic dělat. Vyhrálo se, a to je nejdůležitější. První půle sice nebyla podle našich představ, ale výkon v druhé polovině zápasu už byl daleko lepší.“

… ale týden nato očekávané okresní derby proti Dlouhému Újezdu už zase na place. Nebylo to zbytečné riziko?

„Bylo to riziko, ale chtěl jsem ten zápas moc hrát. Byl to pro nás nejdůležitější zápas podzimu a moc jsem se na něj těšil. Ruka bolela, omezovalo mne to, ale jak jsem říkal, strašně jsem ho chtěl hrát. S klukama z Újezda se dobře známe, je to kvalitní tým, a tak to bylo to správné derby.“

Čekal jste, že soupeře smetete sedmi góly?

„Tak to vůbec ne! Že získáme tři body, tak to jsem věřil. Ale že je takhle rozneseme, to ne. Musím říct, že mne jejich hra zklamala. Na to, jak spolu hrají dlouho a vědí o sobě, jim to vůbec nešlo.“

Po této vysoké výhře se FK Tachov vrátil zpátky do čela soutěže, ale bohužel ta se kvůli koronaviru přerušila, a letos už se její podzimní část nedohraje. Jak hodnotíte těch odehraných osm kol z pohledu vašeho týmu?

„Musíme být spokojení, protože vedeme tabulku. Začátek byl super, ale pak přišla ta prohra v Postřekově a já upřímně nejsem ten člověk, který by to hodil za hlavu a šel dál. Takže tu prohru si tam hodně vyčítám. Na druhou stranu věřím, že nám to hodně dalo a musíme si z toho vzít ponaučení do dalších zápasů. Ostatní utkání na podzim se nám, myslím, povedla a hlavně zatím plníme vytýčený cíl.“

Jenže teď je zase kvůli Covidu sportovní stop stav a amatérské fotbalové soutěže už pro tento rok skončily nedohrány…

„To je samozřejmě velká škoda. Já jsem ale asi jediný, kdo je rád, že fotbal se teď nehraje… (smích) Samozřejmě to myslím s nadsázkou, protože potřebuji doléčit to zraněné rameno. Ještě pořád není stoprocentně v pořádku, a tak mi vyhovuje, že fotbaly skončily. Ale jen do doby než se to zahojí (smích).“

Věříte tomu, že se aktuální sezona dohraje a nedopadne to jako v té minulé na jaře?

„Jsem optimista. Mělo by se to na jaře všechno dohrát, jinak to bude moc špatné. Nemám sice žádné velké fotbalové ambice, ale fotbal mám moc rád a chci ho hrát v Tachově pro radost. Aby se celému týmu dařilo a chodilo nám fandit co nejvíce spokojených diváků. Ale to se to musí zase všechno vrátit k normálu…“

Společné tréninky jsou teď stejně jako zápasy zakázány. Trénujete individuálně?

„Ano. Dostali jsme od trenéra individuální tréninkové plány a musíme mu hlásit jejich plnění. Tak věřím, že je budeme všichni dodržovat. Co věřím, jsem o tom přesvědčený (smích)!“

Robert Babor a Jan Vydra