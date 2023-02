Dobrý výkon, chválil trenér Viktorie Parlásek. Trápí ho nízká produktivita

„Asi do šedesáté minuty to bylo 3:0, ale pak soupeř odpadl a nám to tam napadalo," poznamenal Vodrážka. O poznání větší radost mu udělala remíza 0:0 s karlovarskou Slavií. „Oni k nám sice nepřijeli v nejsilnější možné sestavě, pár hráčů jim chybělo, kdy třeba na stoperu hrál jejich trenér Geňo, ale i tak je to pro nás velmi příjemný výsledek. Myslím si, že jsme byli trošku lepším týmem, protože jsme si vypracovali více vyložených šancí. Je pouze škoda, že jsme je neproměnili," posteskl si zkušený lodivod. Další přípravné utkání hraje Petřín ve čtvrtek doma od 18 hodin proti Rapidu Plzeň, v sobotu 18. února hostí od 10 hodin divizní Horní Břízu a pak (od 12 hodin) svojí devatenáctku.

