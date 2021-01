Nejvíce hýčkanými, obletovanými a vychvalovanými hráči ve fotbalových týmech napříč všemi soutěžemi bývají střelci gólů. Je to pochopitelné, neboť jedna ze základních fotbalových pouček praví, že, kdo nedá gól, nemůže vyhrát.

To je samozřejmě pravda a jiné už to nebude. Kanonýr může vstřelenými góly zajistit svému týmu vítězství a tři body. Když se budeme soustředit jen na to, co je popisem práce jednotlivých postů v sestavě, tak brankář i kdyby se mezi tyčemi přetrhl a všechno pochytal, tak sám výhru nezajistí. Maximálně remízu 0:0.

Ale dost teorií, vždyť všichni fotbaloví fanoušci vědí, že dobří gólmani jsou také velice cenným artiklem a mít vzadu jako poslední distanci spolehlivého ´lapače´ je pro spoluhráče výhra v loterii…

Čím více čistých kont, to jest zápasů, ve kterých nepustí míč za svá záda, vychytá, tím lépe.

V koronavirem zkrácené podzimní části aktuální sezony se v pěti okresních fotbalových soutěžích (tří dospělých a dvou žákovských) našlo celkem 24 brankářů, kterým se alespoň jednou podařilo připsat si v mistrovském utkání vychytanou nulu a sklidit tak za svůj výkon oprávněnou pochvalu.

Nejčastěji, třikrát, se z tohoto počinu radovala mezi dospělými v okresním přeboru šestadvacetiletá před aktuální sezonou čerstvá akvizice Sokola Bor ze Slavoje Chodová Planá Karel Petrželka a stejný počet čistých kont si připsali i o polovinu mladší třináctiletí ochránci svatyní Starého Sedliště Martin Burian a Třemešného Daniel Rosa v okresním přeboru starších žáků.

Dalších osm brankářů se těšilo z toho, že je nikdo ze soupeřových hráčů v zápase nepřekonal, na podzim dvakrát a jedenáct dalších udrželo přibližně devadesát minut čisté konto jedenkrát.

Že vám to nesedí a výše uváděný celkový počet 24 gólmanů s alespoň jednou nulou na kontě to nedává?

Máte pravdu a na vině je malá ´kulišárna´ v podání brankářů Vranova v utkání proti rezervě Bezdružic ve třetím podzimním kole. V poločase za stavu 3:0 totiž vystřídal Miroslava Voldřicha Pavel Voják a dochytal duel také s čistým štítem. Vranov nakonec vyhrál 4:0.

To jsou tedy ti dva zbývající poloviční ´nulaři´…

Výsledky zápasů bez obdržené branky:

Okresní přebor mužů:

1. kolo: Přimda – Konstantinovy Lázně 0:2, Bezdružice – Bor 0:2, Záchlumí – Černošín 0:2

3. kolo: Záchlumí – Konstantinovy Lázně 0:5, Lom – Přimda 3:0, Kostelec – Černošín 0:2

5. kolo: Stráž – Částkov 0:6, Bor – Třemešné 5:0

6. kolo: Černošín – Stráž 0:2, Lom – Kostelec 4:0

7. kolo: Kšice – Černošín 2:0, Stříbro B – Lom 3:0

8. kolo: Černošín – Bor 0:3, Přimda – Kšice 0:6

III. třída mužů:

3. kolo: Halže – Lesná 6:0

4. kolo: Sulislav – Zadní Chodov 0:3

5. kolo: Kladruby – Sulislav 6:0

7. kolo: Damnov – Chodský Újezd B 9:0, Planá B – Tisová 0:4, Dlouhý Újezd B – Halže 7:0, Kladruby – Lesná 10:0

IV. třída mužů:

1. kolo: Ctiboř – Zhoř 9:0, Částkov B – Tachov B 0:6

2. kolo: Bernartice – Hošťka 8:0, Studánka B – Holostřevy 0:5

3. kolo: Ctiboř – Chodová Planá B 7:0, Vranov – Bezdružice B 4:0

4. kolo: Bernartice – Vranov 4:0

5. kolo: Částkov B – Bezdružice B 6:0

8. kolo: Bernartice – Zhoř 12:0

Okresní přebor starších žáků:

2. kolo: Planá – Třemešné 9:0, Staré Sedliště – Studánka 3:0

3. kolo: Halže – Planá 0:15, Staré Sedliště – Třemešné 0:4

4. kolo: Halže – Třemešné 0:12, Staré Sedliště – Chodský Újezd 2:0

5. kolo: Studánka – Třemešné 0:25, Halže – Staré Sedliště 0:9

Brankáři s čistým kontem:

Okresní přebor mužů:

3 – Karel Petrželka (Bor), 2 – Martin Surovčík (Konstantinovy Lázně), Aleš Kozelka (Černošín), Patrik Benda (Lom) a Jakub Marcell (Kšice), 1 – Jan Pták (Částkov), Petr Svoboda (Stráž) a Ondřej Matys (Stříbro B).

III. třída mužů:

2 – Václav Kučera (Kladruby), 1 – Zdeněk Božek (Halže), Michal Mazanec (Zadní Chodov), Martin Drozda (Damnov), Oleksandr Sershen (Tisová) a Petr Hlůžek (Dlouhý Újezd B).

IV. třída mužů:

2 – Pavel Devera (Ctiboř) a Josef Bachroň (Bernartice), 1 – Jiří Hlaváček (Tachov B), Martin Duspiva (Holostřevy), Ondřej Cízl (Částkov B) a dvojice Miroslav Voldřich s Pavlem Vojákem (Vranov), která se vystřídala každý na jeden poločas.

Okresní přebor starších žáků:

3 – Martin Burian (Staré Sedliště) a Daniel Rosa (Třemešné), 2 – Vít Zajíček (Planá), 1 – nikdo.

Okresní přebor mladších žáků: nikdo nevychytal čisté konto.

Okresní přebor mužů:

1. Částkov 8 7 0 1 0 42:14 22

2. Bor 8 6 1 0 1 29:12 20

3. Konst. Lázně 8 5 2 0 1 23:12 19

4. Bezdružice 8 5 1 0 2 34:22 17

5. Stráž 8 4 1 1 2 20:21 15

6. Stříbro B 8 3 2 1 2 19:14 14

7. Lom 8 4 0 1 3 23:16 13

8. Kšice 8 3 0 2 3 19:22 11

9. Studánka 8 2 1 2 3 14:19 10

10. Kostelec 8 2 1 1 4 12:20 9

11. Černošín 8 2 1 1 4 11:19 9

12. Přimda 8 2 1 0 5 13:20 8

13. Třemešné 8 0 0 1 7 10:29 1

14. Záchlumí 8 0 0 0 8 9:38 0

Okresní III. třída mužů:

1. Planá B 8 6 0 0 2 34:20 18

2. Erpužice 8 5 1 0 2 32:19 17

3. Zadní Chodov 8 5 1 0 2 24:23 17

4. Tisová 8 4 1 2 1 28:13 16

5. Kladruby 8 3 3 0 2 29:16 15

6. Damnov 8 4 0 1 3 24:22 13

7. Dlouhý Újezd B 8 4 0 0 4 32:19 12

8. Chod. Újezd B 8 4 0 0 4 27:27 12

9. Halže 7 3 0 1 3 21:18 10

10. Trpísty 8 2 0 1 5 16:32 7

11. Sulislav 7 0 1 0 6 8:30 2

12. Lesná 8 0 0 2 6 10:40 2

Okresní IV. třída mužů:

1. Bernartice 8 8 0 0 0 50: 8 24

2. Tachov B 7 7 0 0 0 62:10 21

3. Staré Sedliště 8 5 0 0 3 39:17 15

4. Ctiboř 7 4 0 0 3 29:22 12

5. Holostřevy 7 4 0 0 3 21:18 12

6. Částkov B 7 4 0 0 3 25:25 12

7. Hošťka 8 4 0 0 4 21:29 12

8. Vranov 7 3 0 0 4 17:19 9

9. Studánka B 8 3 0 0 5 24:43 9

10. Chod. Planá B 7 2 0 0 5 25:39 6

11. Bezdružice B 8 2 0 0 6 14:35 6

12. Brod n.Tichou 7 1 0 0 6 13:26 3

13. Zhoř 7 1 0 0 6 7:56 3