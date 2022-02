A dokladem jeho slov je bilance plzeňské Viktorie, která ze 16 vítězných zápasů brala hned dvanáctkrát tři body za výhru o jediný gól.

A i díky tomu teď vede ligu.

Fotbalisté Viktorie na úvod jara udolali Hradec a už zase vedou ligu

Ačkoliv z plzeňské kabiny unisono zní, že výsledky soupeřů nemají na jejich výkony vliv, bývalý fotbalistaa v současnosti trenér Erich Brabec ve studiu ČT Sport prohlásil, že sobotní zaváhání Sparty a Slavie muselo viktoriány nakopnout.

„To, že můžete jít do čela tabulky, je velký impulz do kabiny,“ pronesl Erich Brabec a kvitoval, že toho Plzeň dokázala využít. „I když to nebyl jednoduchý zápas, Hradec je nepříjemný. Ale Plzeň vstřelila branku, což se Spartě ani Slavii nepovedlo. Dokazuje to její sílu, zvládá i krizové momenty,“ doplnil bývalý stoper Slavie i Sparty.

Plzeňští fotbalisté se vypořádali i s absencí nejlepšího ligového střelce Jeana-Davida Beauguela, který nejspíš bude chybět delší dobu.

Sám bych si samozřejmě uznal i ten druhý gól, smál se střelec Chorý

Přitom už v neděli čeká viktoriány jeden ze šlágrů fotbalového jara na Letné.

„Bude složité ho na Spartu připravit,“ připustil plzeňský trenér Michal Bílek. „Aby byl v pohodě, potřebuje trénovat. A on už je tři týdny bez velké zátěže,“ doplnil.

Beauguel už sice v úvodu minulého týdne trénoval s týmem, ale pak přišla zase komplikace. „Byl s námi na dvou trénincích, ale zranění se mu trošku vrátilo. Věříme, že se brzy zapojí, ale to už jsme si mysleli minulý i předminulý týden,“ nedokázal kouč Bílek odhadnout.

Jisté je však, že jeho tým půjde do zápasu jako lídr tabulky, poprvé od loňského října, kdy padl 0:2 na Slavii.

„Jsme rádi, že jsme poskočili na špici, ale je před námi ještě hodně zápasů,“ krotil trenér Bílek euforii. I při vědomí síly soupeře, který jí na Letné čeká. „Sparta je doma úplně jiná než venku. Na Letné neklopýtá, ukazuje tam dlouhodobě obrovskou sílu. Ale my jsme v příjemnější situaci než ona, díky náskoku, který na ni máme,“ dodal trenér Viktorie Plzeň.

Sparta ji nepřeskočí. Jak zareaguje na úvodní nezdar Slavia, která jede na Slovácko?