Ještě před rokem by fotbalisté FK Tachov se startem jarní části divizní sezony nazuli kopačky k prvnímu duelu o mistrovské body. Po administrativním pádu do okresního přeboru však letos víkendový ostrý start svým loňským soupeřům jen závidí a sami odehráli stále ještě ´pouze´ přípravný zápas.

Jejich soutěž začne až za dva týdny stejně jako oblastní I.B třída, ve které působí jejich sobotní soupeř Slavoj Chodová Planá.

A podle třídního působení obou týmů se v utkání zrodil velmi překvapivý výsledek.

FK Tachov – Slavoj Chodová Planá 6:1 (1:1)

Domácí vstoupili do utkání na své umělé trávě lépe a již ve čtvrté minutě zužitkoval přihrávku Kořínka Lukáš Čížek – 1:0.

„Brzký gól jakoby nám ale ublížil, do tempa jsme se dostávali jenom pozvolna. Přesto jsme měli další šance, ale třeba v té největší brankář Chodové Plané Benda chytil Čížkovi jasný gól. Slavoj především bránil a hrozil nám jenom z brejků,“ popsal úvod zápasu vedoucí mužstva FK Tachov Jan Vydra.

A právě po jednom z rychlých kontrů chybně vyběhl tachovský gólman Hlaváček a Ovčačík jej zkušeně přeloboval – 1:1.

Druhá půle byla mnohem dynamičtější a prim hráli domácí. Nejprve se zastřeloval Čížek, poté Benda vychytal Dvořáka, který by měl Tachovanům pomoci v jarní části sezony.

Hostující tvrz padla až po hodině hry, kdy se ze šestnáctky trefil Zeman mladší. Talentovaný dorostenec tím spustil stavidla tachovské ofenzivy naplno.

Po Dvořákově průniku dal na 3:1 Beneš, hosté se však nevzdali. Třeba Pelánův přímý kop bravurně zlikvidoval Hlaváček v brance Tachova.

Na druhé straně se do míče opřela staronová posila Jan Viterna, trefila břevno a Beneš už měl s odraženým míčem snadnou úlohu – 4:1.

Zkorigovat stav mohl Táborek, ale Hlaváček byl opět na místě, a tak se slavilo znovu v táboře domácích – prosadil se Viterna. Poté se do životní střely opřel Kabourek, brankář Benda míč vyrazil a Sloup už dorážel do prázdné branky na hrozivých 6:1. Když pak na konci Benda korunoval svůj výborný výkon vychytáním Kropáče, šlo se do tepla…

Góly: Beneš 2, Čížek, Zeman ml., Viterna, Sloup.

Rozhodčí: Chval.

FK TACHOV: Hlaváček – Hána, Plincelner, Kabourek, Zeman st., Viterna, Kořínek, Dvořák, Mráz, Čížek. Střídali Fischer, Kropáč, Zeman ml., Le Anh, Sloup, Beneš.

CHODOVÁ PLANÁ: Benda – Hrdinka, Plecitý, Ježdík, Kutička, Táboek, Pelán, Ovčačík, Sykal, Klimeš, Mikulík. Střídali Radil, Mydlo, Nečas.

Ohlasy trenérů:

Jaroslav Pták (FK Tachov): „Rozjížděli jsme se pomaleji, ale nakonec spokojenost. V naší hře už byly prvky, které chceme předvádět v sezoně.“

Radek Pánek, (Slavoj Chodová Planá): „Oba dva týmy nastoupily v kombinovaných sestavách. Já jsem hlavně rád, že se nikdo nezranil, protože sezona je za dveřmi a bylo by to nepříjemné. Bylo to přípravné utkání, které splnilo účel."