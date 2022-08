A vůbec nepochyboval o tom, že v Doosan Areně to pro všechny bude ještě mnohem emotivnější zážitek. Už při víkendových trénincích sledovali, jak jejich domovský stánek mění tvář. Přípravy na velký zápas jsou v plném proudu již od pátku. Bylo zapotřebí stadion kompletně uklidit a zakrýt veškeré reklamy, postavit stan pro speciální mix zónu.

Jemelka žhavý křest v Baku zvládl, ale kde bude hrát v domácí odvetě?

„Bylo potřeba vše pořádně nachystat, nepodcenit žádný detail,“ hlásil Jaromír Hamouz, obchodně-marketingový ředitel Viktorie Plzeň, který celé přípravy zaštiťuje a je hlavním kontaktem v komunikaci s UEFA.

„Při přípravách čerpáme i ze zkušeností z roku 2018, kdy se v Doosan Areně hrála naposledy základní skupina soutěže,“ připomněl Hamouz poslední účast viktoriánů mezi klubovou smetánkou.

Doosan Arena se obléká do hávu věhlasné Ligy mistrů.Zdroj: FCVP

Tehdy se na plzeňském trávníku proháněly hvězdy Realu Madrid, AS Řím a CSKA Moskva. Ale od památného vítězství 2:1 nad týmem z metropole Itálie (12. 12. 2018) se tady takhle důležitý zápas nehrál. Až letos. „Řada věcí se v průběhu let změnila, ale na Lize mistrů vždy poznáte, že to je ta nejvyšší úroveň v každém detailu,“ dodal Hamouz s tím, že jedno však zůstává.

Zachytal jsem si, potvrdil Staněk. Je to náš Hašek z Nagana, hlásil kapitán

Veškeré přípravy probíhají podle jasně daného bodového scénáře a na vše dohlíží tým pracovníků UEFA, kteří mají na starosti mediální úsek, branding stadionu, ticketing, zázemí pro sponzory a další oblasti.

Na programu je i celá řada organizačních meetingů a testů. Na utkání play-off Ligy mistrů bude přítomen videorozhodčí (VAR) a také technologie „Goal Line Technology“, která kontroluje, zda míč překročil brankovou čáru a dává signál do hodinek hlavního sudího. „Tyto technologie jsou instalovány již od středy a průběžně kalibrovány. Teď už nás čekají finální testy a dolaďování detailů, aby bylo pro zápas vše stoprocentní,“ upřesnil technický ředitel klubu Tomáš Samec. Během neděle už převzal dílo do svých rukou speciální tým UEFA, který stadion kompletně oblékne do slavnostního hávu Ligy mistrů.

Zdroj: FCVP

Hotovo by mělo být dnes v poledne, odpoledne už se totiž v Doosan Areně konají oficiální předzápasové akce obou klubů, především tiskové konference a tréninky. Jako první budou tradičně na řadě domácí, večer pak hosté z FK Karabach. Zítra před samotným zápasem proběhne také generální zkouška slavnostního ceremoniálu s hymnou Ligy mistrů, mládežníci z klubu si nanečisto zkusí rozvinout ve středovém kruhu i velkou plachtu s míčem.

„Každý člověk na hřišti i kolem něj přesně ví, co má kdy udělat. Je daný pevný bodový scénář, který musí na vteřiny přesně klapnout, na což je kladen velký důraz. I to ukazuje, jak je Ligy mistrů výjimečná a fanoušci se mohou těšit na výjimečný zážitek,“ dodal Jaromír Hamouz z plzeňské Viktorie.

No a až bude vše pečlivě nachystáno, vyběhnou zítra ve 21 hodin na trávník Doosan Areny fotbalisté Viktorie Plzeň a FK Karabach k odvetě play-off Ligy mistrů. Svoje ligové zápasy si oba celky o víkendu odložily. Komu z nich to přinese větší štěstí a bude se radovat z postupu do základní skupiny?

Bílek: S výsledkem jsem spokojený, ale čeká nás velmi těžká odveta